Jön egy kis ítéletidő, villámlásra, jégesőre és viharos szélre figyelmeztetnek

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Fotó: OMSZ / met.hu

Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Az előrejelzésben beszámolnak róla, hogy kedd estétől egy összeáramlási zóna mentén a nyugati, délnyugati országrészben záporok, helyenként zivatarok kialakulása valószínű. A cellákat elsősorban intenzív csapadék kísérheti, az említett térségen egymást követően gyorsan akár több cella is átvonulhat, melyekből lokálisan (néhány óra alatt) 20-30 mm-t is meghaladó mennyiségű csapadék hullhat. A csapadékzóna az éjszaka lassan egyre keletebbre helyeződik a Dunántúlon, reggelig nagyjából a Duna vonaláig jut el. Az intenzívebb gócokban szerda reggelig néhol villámlás is előfordulhat.

Az OMSZ szerint kedd estétől, késő estétől egy csapadékzóna alakul ki a Dunántúl nyugati részén, mely szerdára virradó éjszaka lassan egyre keletebbre helyeződik át. A csapadékzóna a szerda reggeli órákra a középső országrész fölé, majd napközben gyengülve lassan északkelet felé mozog tovább.

A szerda délutáni, esti órákban délnyugat felől egy mediterrán ciklon hatására újabb, kiterjedt csapadékhullám érkezik további jelentős mennyiségű esővel.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)

x