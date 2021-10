Október 1-jén egyik olvasónktól tragikus esetről értesültünk. Egy magyar anya aznap délelőtt Olaszországban, feltehetően Rómában végzett kétéves fiával – derült ki az olvasói levélben küldött videóból. A közel egyórás felvételen Kalmár László György, az Apák az Igazságért Egyesület egyik alapító tagja ismerteti a bestiális bűncselekmény részleteit, és mutatja meg többször is telefonja kameráján keresztül a felvételeket a kisfiú holttestéről.

Mint a videóból kiderült, a civil jogvédő szervezet egyik tagjának fiáról van szó, és az egyesület egy ideje az apa mellett kapcsolatban állt a gyermekgyilkosságot elkövető anyával is. (Innen az említett felvételek, melyeket maga az anya küldött „senki sem lett” szöveges üzenettel megtoldva, mellyel arra utalhatott, hiába a bírósági határozat, mely az apának ítélte a gyermeket, végül senkié sem lett.) Az egyesület azóta egy közleményt is eljuttatott az Indexhez, amelyből újabb részletek derültek ki a megrázó ügyről. A videó és a közlemény, vagyis az eddig rendelkezésre álló információk alapján igyekeztünk összefésülni, hogy pontosan mi történhetett. Amit most elmondunk, az Apák az Igazságért Egyesület állításain alapszik, természetesen ellenőrizzük őket, és megkérdezzük az érintett feleket.

Szeptember 20-án az Apák az Igazságért Egyesület hivatalos közösségi oldalán sikertörténetként számolt be arról, hogy pozitív fordulat következett be egyik tagjuk életében, aki jó ideje küzdött kisfia felügyeletéért a mentálisan nyilvánvalóan nem beszámítható anyával szemben. A Pesti Központi Kerületi Bíróságon aznap Boér Emőke bírónő ideiglenes intézkedéssel az édesapánál helyezte el a gyermeket, az anyának pedig egy napot adott arra, hogy adja ki a gyermeket.

Szeptember 21-én az apa kézhez is kapta a bíróság ideiglenes intézkedéséről szóló határozatot, és másnap elment az anya lakására a gyermekért a XIII. kerületbe, ám nem nyitottak neki ajtót, így még aznap, szeptember 22-én járőrt hívott. A bírósági ítéletre és a vonatkozó jogszabályokra hivatkozva elmondta, az anya épp bűncselekményt követ el azzal, hogy nem adja oda neki a kisfiút, a rendőrségnek pedig kötelessége eljárni az ügyben.

A járőrök akkor be is mentek a lakásba, ám a gyermeket és az anyát sem találták otthon, így előállítani sem tudták. Végül a helyszínen intézkedő rendőrök feljegyzést készítettek, majd közölték az apával, hogy menjen, és tegyen feljelentést a rendőrségen. Az apa egy nappal később, szeptember 23-án így is járt el, bár a rendőrségen közölték vele, az anya cselekedete nem bűncselekmény, az ideiglenes intézkedés végrehajtását kérje a bíróságtól, mert az nem rendőrségi feladat.

Az apa erre kérte az azonnali elfogató parancs és a körözés kiadását, mire az volt a rendőrség állítólagos válasza, ne oktassa ki őket, ez nem az ő asztaluk, ők most tehetetlenek az ügyben.

A következő fontos dátum szeptember 28., amikor a római konzulátus jelezte a XIII. Kerületi Hivatallal, azaz a kerületi kormányhivatallal, hogy az anya gyermekével együtt egy római anyaotthonban kérte, hogy fogadják be őket. Miután az apa mindezt megtudta, szeptember 29-én ismét bement a rendőrségre, ahol másodszor is feljelentést tett. Még mindig azt a választ kapta, hogy menjen haza, nyugodjon meg, és ne zaklassa a rendőrséget.

Ezt követően a gyámhivatali intéző is kérte a rendőrséget, hogy nagyon nagy a baj, ezért cselekedjenek végre.

A rendőrség telefonon visszahívta az apát, hogy erősítse meg a feljelentését, majd csak ezt követően adták ki a hazai, egyben az állítólagos nemzetközi körözést az anya ellen. Az már szeptember 30. fejleménye, hogy az anyát igazoltatta az olasz közlekedésrendészet egyik járőre, majd minden további nélkül tovább engedték, mert a rendszerben a neve nem szerepelt a körözött, elfogató parancs hatálya alatt álló személyek között.

A legutolsó hír szerint a nő feltette a gyermek holttestét egy szupermarketben a pénztári kasszaszalagra a Rómától körülbelül 150 kilométerre lévő olasz kisvárosban, Città della Pievében. Mintha segítséget szeretett volna kérni, teljesen elborult elmével.

A rendőrség szerint ők már korábban kiadták a körözést Tények az olaszországi tragédiával kapcsolatban címmel adott ki közleményt október 2-án szombaton hivatalos oldalán, a police.hu-n a rendőrség. Ők azt állítják, a gyermekét Olaszországban meggyilkoló nőt kiskorú elhelyezésének megváltoztatása miatt körözte a XIII. Kerületi Rendőrkapitányság. A rendőrség verziójában az apa szeptember 29-én jelentette be a rendőrségen, hogy korábbi élettársa a kilenc nappal korábban született bírói végzés ellenére sem adta át neki közös gyermeküket, hanem Olaszországba utazott vele. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kiskorú elhelyezésének megváltoztatása bűncselekmény miatt indított nyomozást. A 44 éves, magyar állampolgárságú nő körözését még aznap elrendelték, valamint felvették a kapcsolatot a gyámhatósággal. Amikor a nő 2021. október 1-jén a kétéves kisfiú megöléséről küldött üzenetet az apának, a Budapesti Rendőr-főkapitányság haladéktalanul megkezdte az adatgyűjtést, közben folyamatosan kapcsolatban állt az olaszországi hatóságokkal, akik el is fogták az asszonyt. Az emberölés miatt az olasz rendőrség folytatja az eljárást.

Egy tragédia előzményei

Az Apák az Igazságért Egyesület már jóval a tragédia előtt megismerkedett az anyával, aki több kommentet is hagyott a közösségi oldalukon. Ugyanakkor a hozzászólások tartalma és stílusa miatt egy idő után kitiltották az oldal adminisztrátorai. A gyermekgyilkosságot elkövető nő ezután megtalálta Kalmár László Györgyöt mint az egyesület egyik vezetőjét, akinek zavaros, többek között pornográf fantáziákkal átitatott privát üzeneteket kezdett küldözgetni.

Kalmár László György úgy véli, ez részben annak köszönhető, hogy az anya, akivel nyilvánvalóan nem stimmel valami, úgy tudják, fiatalon az olasz pornóiparban dolgozott. (Ezt az Index internetes keresése is megerősítette, a pornográf múlt nyomai viszonylag alaposan dokumentálva megtalálhatóak a világhálón.) Ugyanakkor ami ennél sokkal fontosabb, hogy az anyával kapcsolatos problémákat jóval a tragédia előtt érzékelnie kellett a gyámhivatalnak is.

Az egyesület szerint a gyámhivatal munkatársai sorozatosan kapták a jelzéseket részben a gyermekjóléti szolgálattól, részben a védőnőktől az ijesztőbbnél ijesztőbb esetekről. A teljesség igénye nélkül:

a gyámhivatal előtt jó ideje ismert volt, hogy az anya már a várandóssága alatt ütötte a saját hasát, mert már magzatként is végezni próbált a gyermekkel;

a gyermekjólét szolgálat éppen környezettanulmányt készítő gyermekvédelmi munkatársainak jelenlétében az anya egy kérésének a nagymama valamiért épp nem tett eleget, mire az anya megfogta a nagymama kiscicáját, és falhoz vágta;

egy alkalommal, mikor a gyermeket meg kellett volna etetni, az anya közölte, hogy most nincs olyan lelki állapotban, hogy gyermeket etessen;

a gyilkosság előtt egy hónappal az anya azt közölte a védőnővel, amennyiben nem hagyják békén, leönti a gyereket benzinnel és felgyújtja.

Felelősségre vonni, akik hagyták megtörténni a tragédiát

Az egyesület állítása szerint a borzalmas bűntény bizonnyal megelőzhető lett volna, amennyiben az illetékes hatóságok, köztük a rendőrség és a gyámhivatal foglalkozásuk szabályainak, valamint munkaköri és törvényi kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek. Ugyanakkor az Apák az Igazságért Egyesület a leghatározottabban állítja, hogy ez sajnos nem így történt. Éppen ezért követelik, hogy vonják felelősségre mindazokat, akik szerintük felelősek a kisfiú haláláért. Állítják,

az illetékes rendőr-kapitányságnak szeptember 23-án, mikor nem találták otthon az anyát, azonnal körözést kellett volna kiadnia a gyermekre és az anyára, így az akkor még Magyarországon tartózkodó anya nem juthatott volna át a határon, és a két éves kisfiú talán még ma is élne;

amikor a gyámhivatal arról értesült a védőnőtől, hogy az anya a gyermek felgyújtásával fenyegetőzik, azonnal rendőrt kellett volna hívnia, hogy abban a pillanatban bármi áron elhozzák az anyától gyereket, pláne úgy, hogy a gyámhivatalnak ilyen esetben lehetősége van azonnali intézkedésre;

az egyik gyámhivatal olyan szakértőt rendelt ki a gyermek klinikai szakpszichológus személyében, aki megállapította, hogy minden stimmel az anyukával, miközben erre nem volt megfelelő képzettsége gyerekekkel foglalkozó szakemberként, amit etikai kötelezettsége lett volna jelezni;

az apa a helyi házi gyerekorvosnak is jelezte, hogy probléma van, aki a rendőrséghez hasonlóan azt mondta neki, hogy nyugodjon meg.

Ugyanakkor az egyesület úgy látja, akárcsak az apa, a bíróság is időben megtette a szükséges lépéseket. A bírói döntés az ideiglenes intézkedéseknél elvárt tempóban megszületett arról, hogy az apánál helyezik el a gyermeket. Következő lépésként az Apák az Igazságért feljelentést fog tenni a központi nyomozó főügyészségen foglalkozás közben történő mulasztások révén történő, és halált okozó veszélyeztetés miatt. Többek között a rendőrséggel és a gyámhivatallal szemben.

Ha baj van…. Van és kell is, hogy legyen segítség a bajban! Ha egy gyermeket bármilyen módon veszélyeztetnek, az úgynevezett jelzőrendszer tagjainak hivatalból jelentési kötelezettsége van. Köztük a védőnőnek, a gyermekorvosnak, minden pedagógusnak, a családsegítő szolgálatoknál, valamint a gyámhivataloknál dolgozóknak, vagyis mindazoknak, akik hivatásszerűen gyerekekkel foglalkoznak. Ugyanakkor minden állampolgár a tágan értelmezett jelzőrendszer tagja, azaz ugyanúgy jelentenie kell például a rendőrség vagy a gyámhivatal felé, amennyiben egy környezetében lévő gyermek bántalmazásáról értesül. A helyi gyámhivatal, családsegítő és rendőrség mellett a nap 24 órájában, anonim módon kérhetünk segítséget telefonon, illetve cseten és már applikáción keresztül is az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) szakképzett munkatársaitól a +36-80-20-55-20 telefonszámon valamint a kapcsoljegybol.hu oldalon. A vansegitseg.hu szintén egy opció a bántalmazottaknak, akik személyesen is felkereshetik az országszerte elérhető Áldozatsegítő Központokat, ahol a szakemberek többek között ingyenes jogi és pszichológiai tanácsokat adnak az áldozatoknak.

A fejleményekről természetesen a továbbiakban is beszámolunk, valamint az ügyre vonatkozó kérdéseinkkel megkerestük a rendőrségen túl a XIII. Kerületi Hivatal Gyámügyi Osztályát, a Ráckevei Járási Hivatal - Gyámügyi Osztályát, a család XIII. kerületi gyermekorvosát, illetve közvetlen elérhetőség híján a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálatot, ahol információink szerint az ügyben vizsgálatot végző pszichológus dolgozik. Ahogy megérkeznek a válaszok, új cikket írunk.

(Borítókép: Umbria On / Youtuube)