Megrongálták a Karikó Katalinról készült tűzfalfestményt az I. kerületben

Augusztus végén kerültek fel az utolsó ecsetvonások arra az óriási tűzfalfestményre, amellyel a Brain Bar jövőfesztivál szervezői tisztelegnek a koronavírus elleni védőoltás kifejlesztésében meghatározó szerepet játszó tudós előtt. A 220 négyzetméteres festményt a Színes Város Csoport készítette mindössze 11 nap leforgása alatt, 197 liter festék felhasználásával.

Az Infostart most azt írja (itt vannak olvasói fotók is), hogy a tűzfalfestményt most ismeretlenek összefirkálták az I. kerületben, a képre többek között azt írták a vandálok, hogy „a bestia mérge”, „kuruzslás”.

A Nobel-díj végül elmaradt

Bár még a Washington Post tekintélyes amerikai lap hasábjain is megfogalmazták, hogy az mRNS-vakcinák alapját képező kutatásokért felelős Karikó Katalint „úgy kellene ünnepelni, mint aki megmentette a világot”, az idei orvosi Nobel-díjat a hőérzékelés és az érintés kutatásáért David Julius és Ardem Patapoutian kapta.

A magyar kutatóbiológus a Forbesnak úgy nyilatkozott:

„CSAK AZ ÉRDEKEL ÉS ARRA KONCENTRÁLOK, AMIN TUDOK VÁLTOZTATNI, AMIRE VAN HATÁSOM, ÉS A DÍJBIZOTTSÁGOKÉRA NINCS.”

Karikó Katalin hangsúlyozta, hogy számára a legnagyobb örömöt a kutatás izgalma adja, valamint az a tudat, hogy a munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a gyógyításban fontos platformtechnológia létrejöjjön.