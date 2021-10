Terjed a járvány, több mint kétszeresére nőtt az új fertőzöttek száma egy nap alatt

Az elmúlt 24 órában 629 új koronavírusos megbetegedést igazoltak szerda reggelre, ami több mint a kétszerese az egy nappal korábbinak – derül ki a koronavirus.gov.hu oldalról.

A fertőzöttek száma ezzel 825 799 főre nőtt a pandémia kezdete óta Magyarországon, míg az aktív betegek száma 8316-ra emelkedett. Jelenleg 574 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 79-en vannak lélegeztetőgépen.

Meghalt hét ember koronavírusban szerdára, az elhunytak száma így 30 253 főre nőtt.

Eddig 5 900 019 embert oltottak be, közülük 5 665 141-en már a második oltást is megkapták, míg 833 ezren a harmadik adag vakcinát is.

Az Index szeptember elején kampányt indított, hogy minél többen oltassák be magukat. Mint írtuk, társadalmi felelősségünk, hogy mindenkihez szólva megértessük: visszakapott szabad életünk csak akkor folytatódhat, a nyáron a korábban megszokott kerékvágásba visszatérő közösségeink csak úgy maradnak működőképesek, ha minél többen kérik és felveszik az oltást.