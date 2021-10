Hatalmas tortúra után hozzájutott kártérítéséhez Renner Erika, a lúgos orvos áldozata

A bíróság ítélete szerint a lúgos orvosként ismert Bene Krisztiánnak 15 napja lett volna kifizetnie a 25 millió forintos kártérítést áldozatának, Renner Erikának. Ehhez képest a fizetési határidő július 27-én lejárt, a pénz pedig nem érkezett meg – egészen mostanáig.

Az indok egyszerű – bár elég furcsa –, Bene Krisztián apja ugyanis nem Renner Erikának, hanem a végrehajtó számlájára utalta el a 25 millió forintos kártérítést, valamint a több mint 500 ezer forintos perköltséget, így az áldozatnak kellett a pénze után mennie.

A végrehajtási eljárás elrendelését a Fővárosi Törvényszéken kellett kérnie, ami több hetet vett igénybe, mivel betartották a 15 napos határidőket, ráadásul még a bírósági titkárt is lecserélték, és más vette át az ügyet, sőt a törvényszék adminisztrációs hiba miatt többször is visszadobta a beadványt – írja a Telex, hozzátéve, hogy a bíróság hivatalos okiratán a helyes ügyszám mellett rossz nevek is szerepelnek.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar ettől függetlenül befogadta a dokumentumot, mivel azok, amelyeket a nő jogi képviselője töltött ki, rendben voltak.

Renner Erika ettől függetlenül nem érez elégtételt, az összeg járt neki, ám az ilyen ügyeknek sokkal gördülékenyebben kéne menniük.

Bene Krisztiánt 2018-ban ítélték jogerősen 11 év szabadságvesztésre, a kártérítés összegéről pedig júliusban született döntés, miután bosszúból leöntötte Renner Erikát marólúggal 2013. március 12-én, amiért szakított vele.