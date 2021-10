Megmérkőztek a hobbicukrászok, megvan a legjobb cukormentes torta

Mákos-fehércsokoládés almatorta lett a Magyarország cukormentes tortája háziverseny győztese − közölte az Egy Csepp Figyelem Alapítvány. A hobbicukrászok számára meghirdetett verseny döntősei Budapesten, a Zsolnay Kávéházban mutatták be alkotásaikat. A 10 döntős torta megkóstolása után a Zila László cukrászmester által vezetett zsűri kihirdette az idei verseny legjobbját, amely

a solymári Hesz Rita mákos-fehércsokoládés almatortája lett.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a torta harmonikus ízvilágával vívta ki a zsűritagok elismerését. A nyertes édesség nem tartalmaz fehér lisztet és cukrot, kedvező szénhidrát- és kalória értékeinek köszönhetően pedig a cukorbetegek étrendjébe is beilleszthető.

A legnépszerűbb alapanyag idén a málna, a mák, a szilva, a kávé és a pisztácia volt, de olyan szokatlan alkotóelem felhasználására is vállalkoztak a hobbicukrászok, mint a hibiszkusz, a cékla, a kecskesajt és a bab.

A zsűri a győztes kiválasztásakor ugyanazt a szempontrendszert követte, mint a profi cukrászok esetében a Magyarország cukormentes tortája versenyen. A döntésnél a harmonikus ízvilág mellett a torta kivitelezését is értékelték, de fontos szempont volt a versenyművek energiatartalma és szénhidrátértéke is. A zsűri asztalára idén is kerültek különleges kreációk, melyek közül különdíjjal értékelték a legötletesebb, legfinomabb alkotást.

A különdíjat Alkonyat nevű tortájával Szántó Éva nyerte. A háziverseny főtámogatója, a 77 Elektronika Kft. különdíját idén a Bence kedvence fantázianevű tortáért Éber Zsuzsanna vihette haza.

A Magyarország cukormentes tortája programot az Egy Csepp Figyelem Alapítvány azért hozta létre, hogy alternatívát nyújtson az édességek kedvelőinek. A profi cukrászok versenyében az idei győztes a tápiószecsői Hisztéria Cukrászda cukrászmestere, Füredi Krisztián hozzáadott cukor nélkül készült alkotása, a Beszterce rózsája elnevezésű torta lett.