Hétvégén jönnek a mínuszok

Továbbra is barátságtalan arcát mutatja felénk az ősz, az ország nagy részén hullik jelentős mennyiségű eső. A top 10-es listát Bátaapáti vezeti, ahol több mint 40 millimétert mért az Országos Meteorológiai Szolgálat automatája. Jó hír viszont, hogy a csapadékot okozó légörvény nyugat, délnyugat felé távolodik, péntekre már csak a Dunántúl déli részén fordulhat elő eső, északkeleten napos időre készülhetünk.





A levegő is igencsak lehűlt: több helyen már tegnap 10 fokkal hidegebb volt az előző napihoz képest, de a szárazabb keleti területeken még 20 fok közelébe melegedett fel a levegő, sőt, Körösszakálon 20,8 fokot mértek. Északkelet felől viszont még hidegebb légtömeg érkezik, szombat és vasárnap reggel már két méteres magasságban is fagyhat. A hétvégén sok helyen 5 fok alá csökken a hőmérséklet, de az Északi-középhegység völgyeiben már mínusz 1, mínusz 2 fok is lehet – figyelmeztet már az Időkép.

Talajmenti fagyra többfelé készülhetünk, de főként az Északi- és a Dunántúli-középhegység, valamint a Zalai-dombság völgyeiben magasabban is többfelé fagypont alá eshet a hőmérséklet. A nappali órákban sem lesz melegünk. Szombaton 15 fok körül, vasárnap 10 és 15 fok között alakulnak a maximumok, ráadásul hőérzetünket a fel-feltámadó északkeleti szél is kellemetlenül befolyásolhatja.