Merkely Béla: Gyakorlatilag minden oltatlan el fogja kapni a betegséget

A koronavírus delta-variánsa rendkívül fertőzőképes és gyorsan terjed, ezért gyakorlatilag minden oltatlan el fogja kapni a betegséget – mondta Merkely Béla nemrég egy interjúban.

A Semmelweis Egyetem rektora az InfoRádió adásában beszélt a járványról. Azt mondta, hogy bár a járvány negyedik hulláma várhatóan kevésbé terheli majd meg az egészségügyi ellátórendszert, mint az előző kettő,

de minden oltatlan el fogja kapni a koronavírust.

A delta-vírusvariáns rendkívüli fertőzőképes, és meg fogja találni azokat a személyeket, akik nincsenek beoltva – indokolta Merkely Béla, aki azt is kifejtette, hogy hiába a magas átoltottság és átfertőzöttség, a nyájimmunitást nem lehet elérni a delta-variáns esetében.

A szakértő arra is emlékeztetett az interjúban, hogy a harmadik oltást a második oltás után fél évvel érdemes beadatni.

Természetesen a vírus változhat, ezért ezek a szabályok is módosulhatnak

– tette hozzá. Merkely Béla a romániai járványhelyzetről is szót ejtett. Az országban a napokban rekordokat döntött a koronavírus, aminek nyomán Románia nemzetközi segítséget kért, és már az is felmerült, hogy Magyarországon is ellátnák a betegeiket.

A Semmelweis Egyetem rektora mondta, hogy az alacsony átoltottság magyarázza azt, hogy robbanásszerűen terjed a fertőzés Romániában. A szakértő végezetül azt javasolta, hogy aki utazni szeretne ősszel, az lehetőleg olyan országba menjen, ahol kevésbé van jelen a delta-variáns.