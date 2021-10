Az ellenzék önmagával taktikázik, a kormány pénzt ígér novemberre

A koronavírus-járvány miatt nemzetközi segítséget kérő Románia arról tárgyalna, hogy a súlyos koronavírusos betegeit Magyarországon ápolják. Egyelőre arról van szó, hogy a határ menti megyékből hozzanak súlyos betegeket Magyarországra, és csak mentőautóval, a repülőgépen történő szállítás ugyanis egyszerűen veszélyes a betegek számára létfontosságú oxigénpalackok miatt.

Napról napra változik a helyzet az előválasztás második fordulója körül. Ma sokáig az tűnt fixnek, hogy mindhárom bejutó aspiráns rajthoz áll, és külön-külön megméreti magát. Először az lett biztos, hogy Márki-Zay Péter nem lép vissza Karácsony Gergely javára, ez abból az interjúból derült ki, amelyet a hódmezővásárhelyi polgármester adott az Indexnek. Kora este az ATV és a hvg.hu is úgy értesült, hogy Karácsony Gergely esetleges visszalépését mérlegeli. Ha holnap nem is, de szombat délig biztosan kiderül, hogy az ellenzéki előválasztás második fordulójában ki indul ki ellen.



Most már hivatalos, hogy visszamenőlegesen 1,2 százalékos nyugdíjemelés és egyszeri, nyolcvanezer forintos nyugdíjprémium érkezik novemberben az érintettekhez. Az Index Szájbarágója minden fontos kérdésre igyekszik válaszolni a pénzosztásról.



A jogerős ítélet szerint a külügyi tárcának ki kell adnia a Budapest–Belgrád-hitelszerződést – erről Szél Bernadett országgyűlési képviselő számolt be lapunknak. Az ellenzéki poltikus a pert még 2020-ban indította, hogy a Budapest–Belgrád vasúti beruházás finanszírozására kötött hitelszerződés részletei megismerhetővé váljanak.



Áll a bál Egerben. Mirkóczki Ádám polgármester kezdeményezi a Gárdonyi Géza Színház igazgatója, Blaskó Balázs felmentését. Ezt azzal indokolja, hogy a Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság az október 4-i nyílt ülésen a direktor minősíthetetlen kijelentéseket tett a közelmúltban elhunyt Kelemen Csaba színművészre.



Mától kezdvel október 7-e az állami gondoskodásban élő gyermekek napja. Az Index cikkéből kiderül, hogy az állami gondoskodásban élő gyermekeket fokozottan megviselte a Covid. Állami gondozott gyerekekről szóló képgalériánkért ide kattintson.

Ha önnek lerobban az automata váltós autója Budapesten, és képtelen üresbe tenni a váltót, egy apró trükkel megoldhatja a mozdulatlan várakozást. Csütörtök reggel egy Opel váltója Budapest közepén mondott nemet a közlekedésre. Sajnos az elvontatás apró trükkjét sem az autóvezető, sem a BKK forgalomterelői nem ismerték, így a főváros centruma minden idők egyik legkomolyabb dugóján lett túl kora délutánra.

Laptársaink legizgalmasabb csütörtöki írásai:



A Port.hu a Zodiákus gyilkos legizgalmasabb hollywoodi felbukkanásairól ír.



A Femina írásából kiderül, hogyan mentette meg Marilyn Monroe életét ikonikussá vált fehér ruhája.



A Dívány hat olyan világsztárról mesél, akiknek sosem lett volna szabad plasztikai sebészhez mennie.



A Napi.hu írásából megtudhatták, hogy sok pénzt keresett az, aki nem hitt a nagy környezetbarát fordulatban.