Jacht, magánrepülő, százmilliók – így nyaral a NER elitje a járvány idején

Bár korábban sem lustálkodott, nyáron is igen aktívan közlekedett a hazai elit kedvenc magánrepülőjeként emlegetett OE-LEM lajstromjelű Bombardier Global 6000 típusú magánrepülőgép, valamint Szíjj László nagyvállalkozó tulajdonában lévő két csúcskategóriás luxusjacht, a Lady MRD és a Seagull MRD.

A Partizán videós összeállítása 2021. június 21-től követi nyomon az utazásokat egészen augusztus 29-éig. Ez idő alatt a magánrepülőgép mintegy 66164 kilométert repült, utazásai a becslés szerint 270 millió forintot emésztettek fel. A Lady MRD 8996 kilométert hajózott, az új, Benetti Custom családhoz tartozó megajacht, a Seagull MRD pedig 5333 kilométert tett meg, több százmilliós működési költséget generálva ezzel az üzembetartó charter cégnek.

A luxusvakációkon mások mellett Barna Zsolt MKB elnök-vezérigazgatót, Jászai Gellértet, a 4iG elnök-vezérigazgatóját, Vörös Józsefet, a Mészáros Lőrinc köréhez tartozó ügyvédet és magát a Mészáros-család tagjait is több ízben felfedezték. A járműveket jellemzően hetente cserélődő turnusokban vették igénybe a kiváltságos elit tagjai.

Még júliusban adtunk róla hírt, hogy a 2020-as építésű, nagyjából 50 méter hosszú, 499 tonnás, háromszintes Seagull MRD luxusjachtot is Szíjj László máltai charter cége, az L&L Charter vásárolta meg, így a Lady MRD-vel együtt már két jármű is a vállalkozó érdekeltségéhez köthető. Az Indexnek ekkor megszólaló szóvivő rámutatott, hogy mindkét jacht külső bérlők számára is elérhető és komoly üzletként tekintenek a hajókra. Mint ismert, a Lady MRD-n fotózták le az Átlátszó munkatársai 2020-ban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert.

Ami az OE-LEM-et illeti, az osztrák lajstromszámú magánrepülő 2018. március végén vadonatúj állapotban érkezett a cég montreali gyárából Bécsbe. A gép azóta is az osztrák léginyilvántartásban szerepel. A kormányközeli elit más tagjai mellett Orbán Viktor is használta, 2018. július 25-én rajta repült el Várnába a Videoton–Ludogorec BL-meccsre.