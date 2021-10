A kék sarokban Márki-Zay Péter, a pirosban Dobrev Klára

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere mégsem indul az ellenzéki előválasztás második fordulójában. Az ok: visszalépett Márki-Zay Péter javára. Döntése következtében lemondott kampányfőnöke, Gál J. Zoltán. A Párbeszéd Magyarországért társelnöke azt is mondta, hogy szerinte csak Márki-Zay Péter tudja megnyerni a 2022-es országgyűlési választást, igaz, ehhez előbb le kell győznie a Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltjét, Dobrev Klárát. Ide kattintva mindent megtudható arról, miért Karácsony lépett vissza, és nem Márki-Zay.

Karácsony Gergely kiesésével látszólag lyukra futott a Fidesz és a vele szimbiózisban élő megmondóemberi kör – írja Török Gábor politológus az Indexnek küldött elemzésében. Hozzáteszi, hogy kívülről nézve ez akár úgy is tűnhet, hogy bevált a kormány politikai karaktergyilkolása, és ellenzéki oldalról már el is tűnt a miniszterelnök kihívójaként emlegetett főpolgármester. Az elemzés teljes szövege itt olvasható.

Az Index összefoglaló elemzéséből az is kiderül, hogy Karácsony Gergely visszalépésével hosszú távon akár főpolgármesteri pozícióját is veszélyeztetheti.

Régészek és történészek kaphatják most fel a fejüket, mert az Index Járdasziget blogjában arról írunk, hogy az sem elképzelhetetlen, hogy IV. Béla király sírja fölött ma egy úszómedence található. Ahhoz azonban, hogy ez kiderüljön, minden bizonnyal meg kell bolygatni a területet, ám a munkálatok nem olyan egyszerűek, mint gondolnánk. A telek ugyanis magánterület, a sír pedig több méter mélyen a felszín alatt bújhat meg,

A magyar sportvilág elbúcsúztatta Cseh Lászlót, pontosabban a világklasszis búcsúzott el az élsporttól. Az Indexnek interjút adott. Azt mondja, bár olimpiát sosem nyert, pályafutásával elégedett, és ha valami nem hiányzik neki, az az edzés.

Egy független nyomozócsoport fél évszázadnál is régebbre nyúló ügy nyomába eredt, és nem is akármire vállalkoztak: be akarták bizonyítani, hogy az amerikai kriminalisztika egyik leghírhedtebb alakja, a Zodiákus kiléte nem titok. Eredményeiket közzétették, és még fantomképet is készítettek a sorozatgyilkosról.

Dívány: Adele dalban meséli el válásának történetét. Nem mintha elékelve vidámabb volna.

Velvet: Így néz ki Palvin Barbara születésnapi partija.