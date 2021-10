Márki-Zay Péter: Úgy gondolom, nem nagyon talál majd rajtam fogást a Fideszt!

Márki-Zay Péter szerda estig, október 6-ig fontolgatta, hogy az utolsó pillanatban visszalép. Aztán egyre több kutatás és elemzés adatai érkeztek meg, amelyek azt mutatták, hogy neki van nagyobb esélye leváltani Orbán Viktort. Elismerte: jogos a kritika, hogy a szavahihetőségén csorba esett, mert végül nem ő lépett vissza, de a tények makacs dolgok.

2022 áprilisában Márki-Zaynak lesz nagyobb esélye a győzelemre – mondja az MMM vezetője. Személy szerint úgy véli, hogy nem nagyon találnak majd rajta fogást a fideszes médiában, mert magát nemzetinek, konzervatívnak, kereszténynek tartja, akinek hét gyereke van. Arra is fel van készülve, hogy elkezdik ócsárolni majd a kormányoldalon, hogy ő is Gyurcsány Ferenc embere.

Viszont a Fidesz szavazóknak is őt kellene támogatniuk, hiszen máris elérte, hogy félig megvalósuljon a Stop Karácsony! Stop Gyurcsány! kormányoldali aláírásgyűjtés szlogenje. Hódmezővásárhelyen már bizonyította, hogy betartja ígéreteit, van vállalatvezetői tapasztalata és ezek is alkalmassá teszik a kormányfői poszt betöltésére. Ezzel együtt meg van a szükséges szociális érzékenysége is.

Márki-Zay szerint meg kell akadályozni, hogy a mostani kormány teljesen csődbe vigye az országot. Azoknak a pártoknak, amelyek nem támogatják őt az előválasztási kampány folytatásában, azt mondja, hogy az ő programjuk végrehajtását is majd csak tőle várhatják. Ezzel együtt bízik abban, hogy a jobbikos szavazók is rá voksolnak majd.

Márki-Zay szerint a kényes témákat is fel kell emlegetni, hogy az azokkal kapcsolatos üzenetek is átmenjenek. Kérdésre válaszolva, megkövette a DK képviselőit, ha megsértette őket, de kéri, hogy a DK szavazók is tegyék félre fenntartásaikat és őt támogassák.

Megköszönte Karácsony Gergely eddigi munkáját, és megígérte, hogy tovább viszi a korrupció ellenes harcot, valamint a közjogi átalakítás megvalósításának tervét is.

(Boírtókép: Márki-Zay Péter 2021. október 8-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)