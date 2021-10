Dobrev Klára felvázolta programját a második forduló előtt

Dobrev Klára az a politikus, egyben ellenzéki miniszterelnök-jelölt, aki mindenkivel kezet fog, és bárkit megölel, aki ezt igényli – derült ki mindenekelőtt a Demokratikus Koalíció politikusának szombati kőbányai pártrendezvényén.

Sőt a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban Dobrev Klára azt is elmondta magáról, hogy hónapok óta mást sem csinál, mint fáradhatatlanul járja az ország településeit, ahol értő figyelemmel hallgatja az emberek problémáit. Egészen onnantól kezdve, hogy a kisnyugdíjasnak a rezsiszámlával, a mentősnek a munkaruhájával, a fogorvost magának megengedni nem tudó embernek pedig a fogatlanságával van problémája.

A karmelita kolostorból lenézve nem lehet látni, nem lehet megérteni, hogy milyen például egy kétgyermekes, egyedülálló édesanya reggele vagy egy három műszakban dolgozó, alulfizetett ápolónőé. Ezzel szemben csak úgy lehet tisztességgel kormányozni, ha a miniszterelnöknek van füle, lelke, szíve, amivel veszi az emberek gondjait, bajait. Lehet nézegetni a statisztikákat és a kimutatásokat, de érteni is kell, hogy a számok mögött emberek, sorsok, családok vannak

– osztotta meg a politikai hitvallását Dobrev Klára, aki kiemelte, ő ma sokkal többet tud a magyar emberek problémáiról, mint amennyit a kormány 12 év alatt megtudott.

Ennek jegyében a DK miniszterelnök-jelöltje megemlített néhány konkrét elemet is a programjából, köztük a korábban beharangozott, 2022-től beindítandó panelprogramot. Ahogy erről már beszámolt az Index is, Dobrev Klára elképzelése szerint ezt a nagyszabású, energiatakarékosságot szolgáló lakásfelújítási programot kiterjesztenék a régebbi építésű társasházakra is önrész fizetése nélkül. A politikus most is elmondta, 2010 előtt rengeteg panelház újult meg az uniós támogatásoknak hála, majd a kormány leállíttatta a programot. Ők viszont feltámasztanák.

Csak hogy később legyen mit számonkérni, idézzük szó szerint, mit jelentett ki Dobrev Klára:

Fel fogjuk újítani Magyarország teljes panel- és társasházállományát, ami a klímaváltozás szempontjából is hihetetlenül fontos. A stadionokra és a vadászati kiállításokra költött összegeket lakásfelújításra fogjuk költeni.

Szót ejtett az úgynevezett sávos rezsitámogatásról és a rezsiminimumról is, amelyről röviden a miniszterelnök-jelölti vitán is beszélt már. Ennek lényege, hogy minél alacsonyabb egy háztartás összbevétele, annál kisebb legyen a rezsiszámla. Itt egy olyan egzakt ígéretet is tett Dobrev Klára, hogy a rászoruló családok rezsikiadása nem haladhatja meg az összkiadásaik húsz százalékát. Érdekesség, hogy a politikus rezsi alatt nem csupán az áramot, a vizet és a gázt, hanem az internetet is érti, mert szerinte

a 21. század Magyarországán már minimumfeltétel, hogy egy családnak legyen akkora minimális sávszélessége, hogy például az interneten keresztül tudjon oltási időpontot foglalni.

A DK miniszterelnök-jelöltje egy olyan ötlettel is előrukkolt, hogy be kell vezetni a garantált várakozási időt. Mindezt az egészségügyben nemegyszer tapasztalható, horrorisztikusan hosszú várólisták csökkentésének ellenszereként. Mert Dobrev Klára úgy véli, nem állapot, hogy ma itthon abba halnak bele emberek, hogy nem jutnak el időben már egy olyan egyszerű vizsgálatra sem, mint egy hétköznapi ultrahang. Az szintén cél, hogy például legalább háromezer orvos hazajöjjön Magyarországra, több ezer egészségügyi szakdolgozóval együtt.

A DK-s politikus azt is belengette, amennyiben kormányra kerülnek, egyik első dolguk a rendőrök és a tűzoltók bérének rendezése lesz, mert mindenkinek jár a tisztességes megélhetés, amelynek biztosítása Dobrev Klára szerint nem lehet miniszterelnöki kegy és jóindulat kérdése.

Hogyan tovább, előválasztás?

A DK politikusa mindenkit szeretne megnyugtatni: még egy hét, mire a jelenlegi tervek szerint október 16-án, szombaton véget ér az előválasztás, és utána lehiggadnak a kedélyek. Dobrev Klára ugyan az esélylatolgatásba nem ment bele, de azt elmondta a kampányrendezvényen, hogy ő alapvetően nem vezérnek jelentkezik, sokkal inkább csapatjátékosnak. Azt a szerepet szánja magának, hogy egyben tartsa és elvezesse a 2022-es tavaszi országgyűlési választásokig a közelmúltban összeállt ellenzéki brigádot. Ehhez érzi magában az erőt és a képességet.

A cél e téren nem kisebb mint létrehozni egy olyan ütőképes, jól szervezett ellenzéki kampánycsapatot, amilyennel az elmúlt harminc évben a Fidesz sosem találkozott

– jelentette ki Dobrev Klára, aki hozzátette, addig még rengeteg kitartó munkára, alázatra és határozottságra lesz szükségük.

A miniszterelnök-jelölt beszédében még elhangzottak olyan szokásos, eddig sokat hallott általános politikai ígéretek, mint hogy

a változás elkezdődött, és az ellenzék képes lesz a győzelemre;

nemcsak leváltják, hanem győzelemre kerülve le is bontják Orbán Viktor rendszerét;

elveszik a kormányközeli oligarchák eddig csalással és lopással összeharácsolt vagyonát;

végre békét teremtenek az országban;

emberhez méltó életet biztosítanak minden magyarnak.

Az empatikus vezető

A pártrendezvényen a főszereplő előtt szintén felszólalt Arató Gergely, a DK frakcióvezető-helyettese, aki egyben az ellenzék országgyűlési képviselőjelöltje Kőbányán és Kispesten, valamint Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség volt elnöke, a DK jelenlegi politikusa, továbbá a párt országgyűlési képviselőjelöltje, a Pest megye 8. számú választókerületében fölényes előválasztási győzelmet arató Jószai Teodóra. Ők mind Dobrev Klára érdemeit emlegették, köztük a DK miniszterelnök-jelöltjének felkészültségét, tudását és kiemelkedő empátiáját is dicsérték, ami szerintük alkalmassá teszi arra Dobrev Klárát, hogy mint progresszív, zöld baloldali miniszterelnök-jelölt ne csak leváltsa, hanem le is építse Orbán Viktor rendszerét.

