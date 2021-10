Karácsony Gergely: Tudom, hogy most sokan rosszul érzik magukat

Egy baloldali jelölttel egy vereség számomra nem ér annyit, mint Orbán Viktor leváltása egy szélesebb koalícióval – fogalmazott friss Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely főpolgármester.

A miniszterelnök-jelöltségtől frissen visszalépett politikus azt írta, tudja, hogy sokan rosszul érzik most magukat emiatt, de arra kért mindenkit, hogy akik eddig bíztak benne, azok bízzanak ebben a döntésében is.

– vélekedett.





Bejegyzéséhez Karácsony Gergely mellékelte a Partizánnak Márki-Zay Péterrel közösen adott tegnapi interjúját. Ebben egyebek között arról beszélt, büszke az MSZP, az LMP és a PM támogatására és a végigvitt kampányra, a második forduló előtt azonban azt kellett mérlegelni, hogy hogyan lehet megnyerni a választást.

Nyilván én azt gondolom, hogy az a politika, amit én képviselek, az egy következő kormányzás szempontjából hasznosabb lenne. Ha nem így lenne, nem indultam volna el. De annak is van igazsága, és ezeket az érveket is fontosnak és érvényesnek gondolom, hogy itt és most Magyarországon mi az a politikai ajánlat, illetve ki az a személy, aki legjobban meg tudja ezt a sokszínű ajánlatot úgy mutatni, hogy ez nagyon sok bizonytalan szavazó számára értékes legyen. És azt gondolom, hogy Péter az