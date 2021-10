Kövér László szerint egyre többen térnek haza Magyarországra

Kövér László kissé csalódott az Európai Unióban, és reméli, hogy visszaáll a kezdeti rend. Az Országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt.

Egyre kevesebb lelkesedéssel vagyok az unió iránt. Nem arról van szó, hogy most van egy rossz állapot, vagy hogy az unió a lejtő alján lenne, de vannak, akik nyomják a gázpedált a lejtőn lefelé, teljesen fölöslegesen. Mi Közép-Európában egy normális világ megőrzésében vagyunk érdekeltek, és azt szeretnénk, ha a nemzetközi együttműködés meg a nemzeti szuverenitás visszakerülne abba az optimális egyensúlyba, amelyben szerintem még volt, amikor mi az Európai Unióba jelentkeztünk

– mondta Kövér László. Úgy látja, hogy egyre többen térnek vissza Magyarországra azok, akik korábban külföldre mentek, ugyanis itthon sikerült megteremteni a jóléthez szükséges körülményeket.

Ma már Magyarországon, de szerintem a többi visegrádi országban is többen költöznek haza, mint amennyien elköltöznek. Ez azt mutatja, hogy van lehetőség a felzárkózásra, ha megfelelő gazdaság- és társadalompolitikával megélhetést biztosítunk embereknek. Másodsorban pedig megteszünk mindent annak érdekében, hogy otthonuknak is érezzék azt az országot, amelyben születtek és ahol dolgoznak, és akkor lehetséges az, hogy erősödjünk nemcsak gazdaságilag, hanem demográfiai értelemben is