A Volán csuklós csodabusza olyan mint egy űrhajó

Forgalomba állt Sopronban egy tisztán elektromos hajtású csuklós busz a Volán üzemeltetésében – adta hírül a Magyarbusz.info. Ez az első csuklós villanybusz, amely részt vesz a kormányzati Zöld Busz Program demonstrációs mintaprojektjében.





A jármű 3 éve épült a BYD franciaországi üzemében, és a kínai gyártó egyik újdonságaként az azévi hannoveri IAA haszonjármű- kiállításon mutatkozott be. A Jeruzsálemet is megjárt háromajtós kocsi franciaországi turnéja nemrég fejeződött be, közvetlenül ezután érkezett Magyarországra.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Komáromban is gyártató kínai cég szóló elektromos buszát már Budapesten is kipróbálhatta az utazóközönség, sőt, legutóbb egy midi is rótta a főváros útjait a BKK tesztbuszaként. A közlekedési cég két szolgáltatójával, a BKV-val és az Arrivabusszal közösen már többször tesztelt nullemissziós járműveket, mióta a Fővárosi Közgyűlés 2019-ben elfogadta a Budapesti Mobilitási Tervet, amelynek fő célkitűzése a környezetbarát járművek használata a közösségi közlekedésben.