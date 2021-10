Fekete-Győr András lemondott a Momentum elnöki posztjáról

Fekete-Győr András lemondott a Momentum elnöki pozíciójáról – tájékoztatta szerkesztőségünket a párt. Az elnök a miniszterelnök-jelölti előválasztási szereplése után bizalmi szavazást kért a Momentum küldöttgyűlésétől, amely úgy döntött, hogy új vezetéssel kell belevágni a választási kampány következő szakaszába. Fekete-Győr András elfogadta a döntést, és azonnali hatállyal beadta a lemondását. A párt hat elnökségi tagja továbbra is folytatja a munkát, az elnöki pozícióra pedig hamarosan tisztújítást tartanak – tették hozzá.

Fekete-Győr András öt és fél éves elnöksége alatt a Momentum országos politikai szereplővé nőtte ki magát. A rendszerváltás óta eltelt idő legerősebb parlamenten kívüli pártja ma a Momentum, jövőre pedig frakciója is lesz az országgyűlésben, és ez András közösségszervező munkájának is köszönhető. Az előválasztási eredmény ugyanakkor megmutatta, hogy új lendületre van szüksége a Momentumnak ahhoz, hogy tovább tudja folytatni az építkezést és a magyar közélet még inkább meghatározó közössége legyen. Ezt is mérlegelte a Momentum Küldöttgyűlése, amikor szavazott a bizalmi indítványról. András továbbra is a Momentum aktív politikusaként dolgozik tovább elkötelezetten a kormány- és rendszerváltásért, támogatva a Momentum 15 előválasztási nyertes jelöltjét és a teljes ellenzéki összefogást