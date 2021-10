A macskáktól kell megmenteni a vadmacskát

Mentőakciót indított a Budakeszi Vadaspark, a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Pilisi Parkerdő a Budapest környékén élő vadmacskák megmentésére.

A vadmacskákra az elvadult házimacskák komoly veszélyt jelentenek, ugyanis egymással is szaporodnak, hígítva ezzel a vadmacskák génállományát. A szakemberek 2019 óta kutatják a jelenséget. Nagy Ingrid, a Budakeszi Vadaspark sajtóreferense az InfoRádiónak elmondta:

A vadmacska 2012 óta egy fokozottan védett, őshonos, magyar faj, amely nem hagyja túlszaporodni a rágcsálókat.

Annyit vadászik le, amennyire szüksége van, ezzel ellentétben ha egy házi macska bekerül az erdőbe, ösztönösen és szórakozásból is vadászik, akár ott is hagyva az elejtett állatokat, ezért tehát többet is vadásznak, mint amennyire szükség volna, ami akár egy faj kipusztulásához is vezethet