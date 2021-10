Civakodó ellenzék, Mária Valéria és széklettranszplantáció

Orbán Viktor magyar és Eduard Heger szlovák miniszterelnök is beszédet mondott Esztergomban, a Mária Valéria híd átadásának huszadik évfordulója alkalmából tartott ünnepségen. A magyar kormányfő azt mondta: „mi, szlovákok és magyarok nem ellenségek, hanem sorstársak vagyunk. Nincs sikeres Magyarország sikeres Szlovákia nélkül.”



Továbbra is tart a koronavírus-járvány negyedik hulláma Magyarországon. Már 5 909 819 embert oltottak be idehaza, de egyre emelkedik az új fertőzöttek és a napi halálos áldozatok száma is. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége állásfoglalást adott ki, amelyben újabb mozgósítást sürgetett a lakosság átoltottsági arányának növelése érdekében. Az elnökség arra kérte az embereket, hogy zárt térben, rendezvényeken és tömegközlekedési eszközökön mindenki viseljen maszkot.

Ilyen még nem volt! Összefog a magyar egészségügy: kezelhető lehet az egyik legsúlyosabb kórházi fertőzés. A módszer neve: széklettranszplantáció, amely pontosan az, aminek hangzik.



Dübörög az ellenzéki előválasztás: Dobrev Klára és Márki-Zay Péter egyre keményebben és durvábban üzen. Karácsony Gergely budapesti főpolgármester a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd közös jelöltjeként az LMP támogatásával indult az előválasztáson, visszalépésekor arra kérte szimpatizánsait, hogy Márki-Zay Pétert támogassák a második fordulóban Dobrev Klárával, a Demokratikus Koalíció jelöltjével szemben. Ehhez képest felsorakoztak az MSZP-s és a párbeszédes politikusok, és egymás után jelentik be, hogy a DK miniszterelnök-jelöltje mellett állnak.



Szintén az ellenzéki előválasztáshoz kapcsolódik, hogy az első fordulóban utolsó helyen végzett Fekete-Győr András öt és fél év után távozik a Momentum éléről. A pártot a következő időszakban Orosz Anna irányítja ügyvezetőként.



Történelmi pillanat előtt áll Fővárosi Törvényszék esküdtszéki terme, ahol nemsokára Kern András teszi tiszteletét.



Laptársaink közül ma a



A Port.hu-n a hétvégi sztárokról olvashattak.

A Totalcaron arról, hogy az egész autóipart megfojtja az acélhiány.



A Femina.hu-n a narcisztikus főnökökről írtak.



A Napi.hu-n megjelent írás arról számol be, hogy több ezren kérték már a moratórium folytatását, izzanak a vonalak a bankoknál.