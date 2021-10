Elektromos autóbuszok állnak forgalomba Debrecenben

A buszokkal kompatibilis, kültérre is telepíthető 12 jármű egyidejű töltésére is alkalmas töltőrendszer kiépítése is megtörténik. A D2030 program egyik kiemelt célja, hogy a várost zöld és fenntartható módon fejlesszék.

A debreceniek tavaly egy hónapon keresztül a Zöld busz mintaprogramnak köszönhetően már kipróbálhattak egy teljesen elektromos autóbuszt, a közeljövőben pedig a mindennapi közlekedésben is utazhatnak az új járművekkel.

A kormány 56 millió forinttal segíti, hogy az elektromos autóbuszt egy hónapon keresztül térítésmentesen próbálhassák ki az utasok, majd a program következő szakaszában további 800 millió forinttal támogatják az első elektromos buszok beszerzését, amelyek Debrecen flottáját is gazdagítják majd.