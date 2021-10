Karácsony Gergely budapesti főpolgármester a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd közös jelöltjeként az LMP támogatásával indult az előválasztáson, visszalépésekor arra kérte szimpatizánsait, hogy Márki-Zay Pétert támogassák az előválasztás második fordulójában Dobrev Klárával, a Demokratikus Koalíció jelöltjével szemben.

Ehhez képest felsorakoztak az MSZP-s és a párbeszédes politikusok Gyurcsány Ferenc felesége, az Európai Parlament alelnöke, a DK miniszterelnök-jelöltje mellett. A HVG alapján úgy tudjuk: a Demokratikus Koalíció jelöltje mellett állt ki

Barabás Richárd újbudai alpolgármester egy Facebook-posztban fejtette ki, miért Dobrev, és miért nem Márki-Zay:

Márki-Zay Péter az elmúlt héten számomra a totális megbízhatatlanságát bizonyította. Az új miniszterelnöknek sebeket kell begyógyítania, nem újabbakat feltépnie. Egyesítenie, nem szétszakítania. Kétlem, hogy Péter akár a koalíciós kormány felállításáig el tudna jutni ezzel a habitusával. Született marketinges, de a miniszterelnökséghez a politikai celebségnél több kell. Ha celebeket választanánk, amúgy is Ceglédi Zoltánra szavaznék.

A bejegyzés alatti kommentszekcióban sokan messze nem úgy gondolkodnak, mint Barabás, többen felhánytorgatják neki, hogy nagyon gyorsan hátat fordított „vesztes főnökének”, Karácsonynak.

Juhász Ferenc, az első Gyurcsány-kormány honvédelmi minisztere, 2007-től az MSZP elnökhelyettese ezt írta posztjában:

Nagyapám egyszerű parasztember volt, akivel »gazul« elbánt a sors, mert nagyanyám testébe bújtatott őrangyala esélyt sem adott neki, hogy elkurvuljon. Monoton hétköznapjait így is naponta több trauma rázta meg. Kicsorbult a kapa, nem találta a piszkavasat, a kacsák összeszarták a frissen feltakarított udvart, vagy nagyanyám elé rakta a főztjét. Az öreg ilyenkor rendszerint verbális öncsonkítást hajtott végre magán: »A tökömbe szúrom a kiskést!« – hozta a ház lakóinak tudtára, hogy nagy a baj. Tegnap én is lázasan keresni kezdtem azt a kiskést… Könyörgöm, aki tudja, adja át Karácsonynak, hogy az életben le ne üljön komoly dolgokról, az ország sorsáról MZP-vel tárgyalni, mert ha így haladunk, holnapra a főpolgármesterségről is le kell majd mondania, vagy Budapestet minimum hozzá kell majd csatolni Hódmezővásárhelyhez!