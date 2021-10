Jelöltvita, Star Trek, verekedés, hóesés

Október 13. Lehetne vészes is, de 2021-ben ez a szerda szólt ellenzék miniszterelnök-jelölti vitáról; az angol-magyar meccsről – de nem a pályán történt eseményekről –; a legidősebb emberről, aki valaha az űrben járt – merthogy most lőtték ki a csillagok felé –; Mártha Imréről, aki beszélt kicsit az energiafüggőségről és arról, hogy a döglött atomerőmű-projektről le kell szállni; az Indexen elindult új műsorról, a Konyhanyelvről, ami kicsit botrányos vagy tán nem is kicsit az; és a hóesésről, mert a Mátrában már lehullott.

Erős szerdát hagyott maga mögött mindkét ellenzéki kormányfő-jelölt. Dobrev Klára és Márki-Zay Péter esti vitáját messze megelőzte az üzengetés. Karácsony Gergely – Márki-Zay javára visszalépett jelölt – zsarolással vádolta Gyurcsány Ferencet, a Demokratikus Koalíció elnökét, Dobrev Klára pedig az esti vita indításként hazugnak nevezte ellenfelét, valamint alkalmatlannak a kormányfői posztra. Az éles hangvételű vitában ugyanakkor mind a ketten megígérték, hogy amennyiben nem nyerik meg az előválasztást, beállnak a győztes mögé. A vitát az Indexen is élőben követhettük.

Londonban 2021. október 12-én este 1-1-re győzött Magyarország labdarúgó-válogatottja az angol csapat ellen. Merthogy ez a döntetlen tényleg győzelemmel felér, igaz, nagyon messzire nem repíti a magyarokat. Amiről azonban ez a mérkőzés híres lett, az nem a pályán elért iksz, hanem a lelátón kivívott figyelem: a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség már azért vizsgálódik – az angolok több szurkolót le is tartóztattak –, hogy a vendégszurkolók miért verték az angol rendőröket.

William Shatner arról híres, hogy színész, és a legtöbb rajongója James T. Kirk néven ismeri. Ő játszotta ugyanis a Star Trek amerikai filmsorozat híres csillaghajójának (Enterprise) kapitányát. Most, élete alkonyán az a megtiszteltetés érte, hogy felvitték a világűrbe. Ezzel jelenleg ő a legidősebb ember (90 éves), aki elhagyta a Földet.

Az Indexen elindult Lakatos Márk beszélgetős műsora. A Konyhanyelv szerdánként este nyolctól látható az Indexen. Az online beszélgetős gasztroműsor bemutatkozó részében három egykori droghasználó ült asztalhoz (Lakatos Márk, Dietz Gusztáv, Nagy Zsolt), valamint vendég Molnár noÁr Áron is.

