Dobrev Klára: Hazudsz, Péter, alkalmatlan vagy kormányfőnek

Ki kell jelenteni, hogy az Alaptörvény nem alkotmányos, innentől kezdve a sarkalatos törvényekről is ki lehet mondani, hogy a Fidesz kizárólagos hatalmát szolgálják, ezért meg lehet változtatni őket - fejtette ki Dobrev Klára, aki szerint el kell mondani a választóknak, hogy pontosan mit tennének, ezt az európai közvéleménynek is meg kell értetni.

Márki-Zay Péter hasonló állásponton van, a kizárólagos hatalomra törekvés tilos. Ha holnap a Fidesz kétharmaddal hoz egy olyan törvényt, hogy legközelebb 130 év múlva lesz választás, akkor az is érvényes? - érvel az MMM jelöltje. Márki-Zay Péter hozzáteszi, hogy csak bizonyos passzusokra gondolnak az Alaptörvényből, amelyek a kizárólagos hatalomról szólnak, ezekről mondanák ki, hogy érvénytelenek.

Ha sokpárti ellenzékünk is van, törekednünk kell arra, hogy a fideszesek kívánságait is beépítsük az új alkotmányba - mondja Márki-Zay. Az egypárti, de a hatpárti alkotmányt is elfogadhatatlannak tartjuk - folytatja Dobrev Klára. A Fideszt is bevonnák az alkotmányozásba, népszavazással, garanciákkal erősítenék az új alkotmányt.