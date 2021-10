Itt a videó, már hull a hó a Mátrában

Szerdán két fok alá hűlt le a hőmérséklet a Kékestetőn, délben a havazás is megkezdődött – írja a MetKép. A prognózis szerint a csapadék nem fog elállni, és ugyan most még az eső is vegyül a hóval,

nem elképzelhetetlen a tartós havazás sem.

Az előrejelzés szerint a Bükkben és a Mátrában is mérhető hómennyiség hullhat.

A Kékestetőn az elmúlt napokban is havazott már, de az esőt csak rövid időre váltotta fel a hó, amely bár nem maradt meg, így is télies hangulatot teremtett.