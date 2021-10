A miniszterelnök-jelölt sok egyéb mellett Gyurcsány Ferenc akciójáról is beszélt a 444-nek adott interjújában, a volt miniszterelnök a Facebookon vágott vissza.

Az ellenzéki előválasztás második fordulója idején országjárásra indult Márki-Zay Péter interjút adott a 444.hu-nak. Ahogy korábban is hangsúlyozta, a miniszterelnök-jelölt megint elmondta, hogy nem hazaárulózott, főleg a DK-s szavazókra nem mondott ilyet, ehelyett az árulás szót használta azokra a párbeszédes képviselőkre, akik elárulva Karácsony Gergelyt, nem álltak be a hódmezővásárhelyi polgármester mögé a főpolgármester visszalépése után. A párbeszédes Barabás Richárdot kedden erről is kérdeztük az Indexen.

Márki-Zay Péter az interjúban kiemelte: amíg mögötte olyan volt miniszterelnök-jelöltek állnak, mint Vona Gábor, Botka László, Karácsony Gergely, Szél Bernadett, Fekete-Győr András vagy Pálinkás József, addig Dobrev Klára mögött egyedül Gyurcsány Ferenc, a férje. Hozzátette, hogy nem csak a Momentum támogatását élvezi, de a Jobbik rengeteg alapszervezete és több szocialista politikus is mögötte áll. Hogy pontosan kik, azt nem fejtette ki.

Dobrev Klára kihívója amellett érvelt, hogy ő képes lehet a közös kormányzásra és az együttműködésre az ellenzéki pártokkal, hiszen korábban még DK-s jelöltek mellett is kampányolt időközi, országos vagy önkormányzati választáson.

Mindegyiknek segítettem már, és mindegyik pártban rengeteg jó barátom van. A DK-ban is! (..) A Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) talán a legnagyobb számban éppen DK-s jelölteket támogatott

– idézte fel a miniszterelnök-jelölt.

Felidézte, amiről már korábban is több fórumon beszélt: visszataszítónak tartja, hogy MMM-es tagokat próbálnak meg rávenni, hogy kritikus nyilatkozatokat tegyenek vele szemben, illetve zsarolással polgármestereket próbálnak rávenni Dobrev Klára támogatására, mondván, ha nem teszik meg, a helyi DK-frakció megbuktatja a polgármestert. Arra a kérdésre, hogy tudna-e konkrétumokat mondani, azt javasolta, kérdezzék meg Karácsony Gergelyt, ismer-e ilyen zsarolási technikát. Márki-Zay vádjaira kedden Vadai Ágnes, a DK frakcióvezető-helyettese reagált éles hangon közösségi oldalán.

Az interjúban arról is beszélt, hogy az előválasztási kampányt magabiztosan tudják fizetni a nagyszámú adományból, tanácsot pedig szocialista politikusoktól és régi KDNP-sektől is kap.

Elmondása szerint a 2020-as összefogásról zajló tárgyalásokon civilként ott lett volna, de ezt Gyurcsány Ferenc megakadályozta. Az előválasztásra meglátása szerint legalább 500 ezer embert „el kell vinni szavazni”, mert Dobrev Klára 200-250 ezer voksra számíthat.

Gyurcsány Ferenc: Legalább megvan a mai hazugság

Gyurcsány Ferenc egy Facebook-posztban reagált Márki-Zay Péter interjújára, melynek címe: Péter, ne hazudj korán reggel! Ebben arra reagált a DK elnöke, hogy MZP szerint ő vétózta meg, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester részt vegyen a hatpárti egyeztetéseken.

Na akkor nézzük! Itt van előttem a pártelnökök 2020. október 1-i tanácskozásának jegyzőkönyve. Fájdalom Péter, de a jegyzőkönyv szerint nem mondasz igazat. Valójában senki, még az előterjesztő se akarta az MMM-et bevonni a pártközi együttműködésbe, mert az ugye nem párt. (A hatpártiban nemzeti- vagy európai képviselettel rendelkező pártok működtek együtt. Ez volt a szabály.) Szóval senki. Fekete-Győr András előterjesztésére a közös döntés az volt, hogy megbízottaink rendszeresen találkoznak veled és egyeztetnek. Ez így is történt. Az ezt követő, még októberben lezajlott első találkozótok jegyzőkönyve is itt van. Aszerint te fel se vetetted, hogy csatlakozni kívántok a hatpárti egyeztetéshez. Az ellenzék közös programjának lehetséges elemeiről tárgyaltatok. Mondd, neked nem gyanús, hogy mindenhol engem látsz? Na mindegy. Legalább megvan a mai hazugság. Ezután talán könnyebb napunk lesz

– írta bejegyzésében a Demokratikus Koalíció elnöke.

(Borítókép: Márki-Zay Péter. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)