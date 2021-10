Németh Lajos: jön a hidegfront, hópelyhek is hullhatnak a napokban

A következő napokban egy hidegfront éri el az országot, elvétve havazásra is lehet számítani – ezt mondta a TV2-nek nyilatkozva Németh Lajos.

Az ismert meteorológus a Rudas Gyógyfürdőből jelentkezett be és azt mondta, hogy hamarosan egy hidegfront éri el az országot.

Egy-egy záporral is számolni kell. Sőt! Mivel hideget hoz a nevében is hidegfront, ezért [...] időnként hópelyhek is vegyülhetnek az esőbe.