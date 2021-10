Ütötték egymást, aztán kezet fogtak

A harmadik miniszterelnök-jelölti vitát megelőző napokat egyre élesedő konfliktus jellemezte, Dobrev Klára és Márki-Zay Péter Facebookon, valamint sajtótájékoztatókon és közleményeken keresztül vívtak kommunikációs csatát.

Az élő vitaműsorban a jelölteknek előre meghatározott időkeret állt rendelkezésére, ezúttal civil és érdekvédelmi szervezetek is feltehettek egy-egy szakpolitikai kérdést az aspiránsoknak. A moderátor Rábai Balázs volt, a kérdező szervezetek:

Greenpeace

Pedagógusok Szakszervezete

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom

Társaság a Szabadságjogokért

Habitat for Humanity

Az első téma rögtön a jelöltek közötti feszültség volt. Márki-Zay Péter korábban arról beszélt, hogy a DK megzsarolt egyes politikusokat, hogy Dobrev Klárát támogassák. Karácsony Gergely azzal szállt be, hogy Gyurcsány Ferenc sms-ben szokott nyomást gyakorolni rá. A DK leszögezte: hamisak ezek a vádak.

Márki-Zay Péter nyitásként elárulta, Popovics Judit az egyik érintett, akinek – Márki-Zay Péter állítása alapján – először államtitkári pozíciót ajánlottak, később megzsarolták, végül lehetetlenné tették, hogy rajthoz álljon a tatabányai választókerületben. Popovics Judit ezt még a vita közben, egy Facebook-posztban erősítette meg.

Dobrev Klára szerint Márki-Zay Péter nem mond igazat, és azt is közölte vitapartnerével, hogy nem tartja alkalmasnak a miniszterelnöki pozícióra. A DK aspiránsa szakmai és morális aggályokat is említett a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltjével kapcsolatban.

Márki-Zay Péter alkalmas jelöltnek tartja Dobrev Klárát, de úgy látja, neki van a legkevesebb esélye legyőzni Orbán Viktort. A hódmezővásárhelyi polgármester megjegyezte: Dobrev Klárának is rá kellene szavaznia. Dobrev hangsúlyozta, nem örül annak, hogy személyeskedés lett az előválasztásból, az emberek egy picit elveszítették a reményt, de most szeretné visszaadni nekik.

Márki-Zay Péter arról is beszélt, hogy trollok hada támadta őt és a családját is, azt is kijelentette, hogy a Fidesz becsatlakozott a kampányba Dobrev Klára mellett. A DK jelöltje szerint gond van Márki-Zay Péter valóságérzékelésével, és rossz irányba indult el a kampányban.

Szakpolitikai egyetértés

A vitán szakpolitikai témákra is kitértek, illetve civil- és érdekvédelmi szervezetek – a Greenpeace, a Pedagógusok Szakszervezete, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, a Társaság a Szabadságjogokért, és a Habitat for Humanity részéről – is érkezett 1-1 kérdést a jelöltekhez.

Dobrev Klára és Márki-Zay Péter is kifejthette a saját álláspontját az alkotmányozásról, a jogállamról, az elszámoltatásról, az euró bevezetéséről, a gazdaságpolitikáról, az egészségügyről, a pedagógusok béréről, a női kvótáról, a családpolitikáról és a zöld kérdésekről. Többnyire egyetértettek, gyökeresen eltérő álláspontot nem képviseltek. A Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltje szakpolitikai kérdésekben inkább konkrét válaszokat adott, míg a Mindenki Magyarországa Mozgalom aspiránsa többször is rögzítette, hogy nem akar felelőtlenül ígérgetni.

Így érveltek maguk mellett

Kortesbeszédében Dobrev Klára kijelentette: a baloldali politikának van jelene és jövője. Olyan igazságtalanságok történtek a jobboldali-konzervatív kormányzás idején, amelyeket szerinte csak baloldali politikával lehet rendbe tenni. Azt is hangsúlyozta, hogy a kormányzáshoz kormányzóképesség is kell, és olyan jelöltre van szükség, akinek megvan az ereje, az alázata a többi ellenzéki párt irányába is. Ez elengedhetetlen a sikeres kormányzáshoz, mert senki nem fog egyedül győzni.

Márki-Zay Péter a vita végén elmondta: bárki is legyen az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, olyan programot hajt majd végre, amelyben baloldali, zöld és liberális elemek is vannak, és szó sincs arról, hogy vele konzervatív kormány alakulna. Arról is beszélt, hogy ő a tiszták koalícióját képviseli, illetve meg tudja szólítani a bizonytalanokat és a fideszeseket is. Kiemelte: békére és összefogásra van szükség, harminc év árokásásának, valamint gyűlölködésének vetne véget, nem jobbra, nem balra, csak felfelé.

Az Index a vitáról percről percre tudósított, ezt itt találja.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)