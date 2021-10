Bőven ezer fölött az új fertőzöttek száma

Az elmúlt 24 órában 1141 új koronavírusos megbetegedést igazoltak csütörtök reggelre, 327-tel többet, mint egy nappal korábban – derül ki a koronavirus.gov.hu oldaláról.

A fertőzöttek száma ezzel 831 866 főre nőtt a pandémia kezdete óta Magyarországon, míg az aktív betegek száma 11 398 főre emelkedett. Jelenleg 742 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 113-an vannak lélegeztetőgépen.

Meghalt 11 ember koronavírusban szerdára, az elhunytak száma így 30 341 főre emelkedett.

Eddig 5 916 769 embert oltottak be, közülük 5 689 371-en már a második oltást is megkapták, míg 948 ezren a harmadik vakcinát is.