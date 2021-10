Van MR-gépe a János kórháznak, de raktárban áll a több százmilliós készülék

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) 2017 októberében jelentette be, hogy 2017–2020 között az Egészséges Budapest program keretében 9,3 milliárd forintot szánnak többek között a Szent János Kórház és a Kútvölgyi Klinikai Tömb fejlesztésére is. Ennek részeként a kórházba egy MR- és érfestő (DSA) berendezés is került.

Bár a berendezések 2019-ben megérkeztek az intézménybe, a HVG információi még mindig nem üzemelték be őket, és kihasználatlanul állnak. Fizikailag ott van a gép egy kulcsra zárt teremben, de a Jánosban a fekvőbetegeket a mai napig más intézményekbe kell átszállítani a szükséges MRI-vizsgálatokra – mondta el a lapnak egyik forrása.

A két berendezés ára együttesen megközelítette az egymilliárd forintot.

Egy ilyen berendezés használatához a rádiófrekvenciákat teljesen kizáró, leszigetelt vizsgálóra, a hűtéshez pedig klímagépházra is szükség van. Ezeket az épületi átalakításokat meg is kezdték, három hónap elmúltával azonban leállították őket.

Mivel a gép ilyen hosszú ideje áll kihasználatlanul, a berendezés lelkének számító szupravezető mágnes hűtésére használt folyékony hélium szintje a folyamatos párolgás miatt kritikus szintre csökkent, és sürgősséggel kellett újratölteni. A beszerzéskor még a szakembergárda (operátorok, radiológus szakorvosok) is hiánytalanul rendelkezésre állt, a hosszú várakozás miatt azonban ők is máshol kerestek munkát.