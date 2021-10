A Párbeszéd eggyel közelebb lépett Márki-Zay Péterhez

Trükkösen fogalmazta meg állásfoglalását a Párbeszéd, amelynek társelnöke, Karácsony Gergely a miniszterelnök-jelölti előválasztás második fordulója előtt visszalépett Márki -Zay Péter javára. A Párbeszéd azonban nem állt be azonnal a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltje mögé, és most is csak úgy fogalmaztak, hogy támogatják zöldpolitikai törekvéseit.