Lázadtak a háziorvosok, Müller Cecília meghátrált

„A háziorvosok dönthetik el, hogy a tüneteket mutató betegek közül kinél tartják indokoltnak a háziorvosi rendelőben végzendő gyorstesztet, illetve kinél tartják szükségesnek a továbbra is rendelkezésre álló statikus mintavételi pontokon történő PCR-teszt elvégzését a beteg tüneteit, oltottságát, fertőzésen való átesettségét és a járványügyi körülményeket szem előtt tartva. Ezt a hamarosan megjelenő új eljárásrend is tartalmazza” – tudatta az atv.hu kérdésére a Koronavírus Sajtóközpont.

A kérdés az után vetődött fel, hogy kiderült, a háziorvosok aláírást gyűjtenek az operatív törzs döntése miatt, amely szerint nekik a rendelőkben kell tesztelniük koronavírusra embereket. Ezt a háziorvosok betegbiztonsági okokból kivitelezhetetlen tartják.

Az aláírásgyűjtés péntek éjfélig tart Müller Cecília országos tiszti főorvos és György István államtitkár utasítása ellen, amelyet holnap akarják továbbítani. Azt kérik az operatív törzstől, hogy a tesztelések az eddig bejáratott rend szerint történjenek a jövőben is: a légúti panaszokkal a betegek továbbra is előzetesen egyeztessenek telefonon a háziorvossal a teendőkről.

Válaszában a Koronavírus Központ hangsúlyozta,

a légúti tünetekkel rendelkező páciensek főszabály szerint továbbra előzetesen telefonon jelentkeznek háziorvosuknál, aki ezt követően tudja megszervezni ellátásukat, szükség esetén rendelői betegvizsgálatukat.

„A delta-variáns gyors és agresszív terjedése miatt hazánkban is elkezdődött a járvány negyedik hulláma, nő a betegek száma. A koronavírus-fertőzés tüneteit mutató betegek mellett azonban rendkívül sok a hasonló tünetekkel háziorvoshoz forduló légúti beteg, és számuk a következő hetekben várhatóan tovább nő. A koronavírusos, illetve a náthás, influenzás betegek megkülönböztetésére és a negyedik hullám megfékezése érdekében a betegekkel közvetlenül találkozó háziorvosok az eddiginél nagyobb számban is végezhetnek antigén gyorstesztet” - írták, hozzátéve, a betegeknek nem kell a mentőkre várni és a mentők teszteléssel kapcsolatos terhei is csökkenthetők.