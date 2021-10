Az ellenzéki előválasztáson az MSZP – a Párbeszéddel és az LMP-vel együtt – a miniszterelnök-jelöltek közül Karácsony Gergelyt támogatta. A főpolgármester viszont hosszú egyezkedés végén visszalépett Márki-Zay Péter javára. Az MSZP még aznap kiadott egy közleményt, amelyben világossá tette:

álláspontunk változatlan, az előválasztáson sikeresen szereplő miniszterelnök-jelöltet támogatjuk a 2022-es országgyűlési választáson.

Karácsony Gergely visszalépését tudomásul vették, de nem követték őt Márki-Zay Péter kampányába.

Kunhalmi Ágnes társelnök szűk egy hete arról beszélt, hogy a visszalépő miniszterelnök-jelölt nem egyeztetett velük, csak a döntését közölte, és azért nem állnak be senki mögé, mert az MSZP tagsága megosztott a kérdésben.

Ezután több, országosan ismert MSZP-s politikus kiállt Dobrev Klára mellett, például:

Gajda Péter, kispesti polgármester,

Nemény András, szombathelyi polgármester,

Szitka Péter, kazincbarcikai polgármester,

Horváth Csaba, zuglói polgármester,

Gőgös Zoltán, az MSZP volt elnökhelyettese,

Hiller István, az MSZP választmányi elnöke.

Hiller István ezzel indokolta döntését:

Baloldali ember vagyok, egy magyar szociáldemokrata. Az én választókerületemben (ahol egyébként teljesen kulturált és korrekt versengés zajlott) több párt, így a DK is támogatott. Segítettek, aláírást gyűjtöttek, részt vettek az előválasztás lebonyolításában. Én 84 százalékot szereztem. Márki-Zay mozgalma az ellenfél jelöltjét támogatta. Az én döntésem ebből a szempontból világos.

Tóth Bertalan társelnök viszont csütörtökön közölte, hogy ő Márki-Zay Péterre szavaz, és rendkívüli elnökségi ülést hív össze annak érdekében, hogy közösen foglaljanak állást a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltje mellett.

Erre nem is kellett sokáig várni, még aznap délután megérkezett az MSZP közleménye:

A Magyar Szocialista Párt Országos Elnöksége mai rendkívüli ülésén értékelte az előválasztás második fordulójának eseményeit, a miniszterelnök-jelöltek által képviselt programot és a kormány- és korszakváltás esélyeit. Mindezek alapján a Magyar Szocialista Párt Országos Elnöksége úgy döntött, hogy az előválasztás második fordulójában – korábbi tartózkodó álláspontját megváltoztatva – Márki-Zay Pétert támogatja a demokrata ellenzéki szövetség közös miniszterelnök-jelöltjének a 2022. évi országgyűlési választásokra

Az elnökség 11 igen és 3 tartózkodás mellett született döntését azzal is indokolták, hogy

bár mindkét miniszterelnök-jelölt hasonló, az MSZP elvárásaival összhangban álló baloldali-zöld programot képvisel – Márki-Zay Péternek van nagyobb esélye arra, hogy 2022-ben megnyerje az országgyűlési választást.

Mi történt a két közlemény között?

Karácsony Gergely visszalépésének napján, október 8-án semleges álláspontra helyezkedett az MSZP, október 14-én mégis Márki-Zay Péter mellett döntött az elnökség.

Voltak olyanok, akik nem támogatták a Márki-Zay Péter melletti állásfoglalást, de arról nem volt szó, hogy Dobrev Klára mögé soroljunk be

– árulta el az Index kérdésére egy MSZP-s forrásunk. Karácsony Gergely visszalépése viszont őket is annyira váratlanul érte, hogy akkor logikus volt semleges álláspontra helyezkedni.

Információink szerint az elnökség egyértelmű többséggel, három tartózkodás mellett támogatta a kiállást, de a háromból kettő tartózkodás inkább a folyamat gyorsaságának szólt.

Akkora mértékű megosztottság nem volt, ami veszélyeztette volna a javaslat elfogadását, de akadt olyan, aki azt hangsúlyozta, ha eddig semleges volt a párt, most már maradjon is az.

Forrásunk azt is elmondta, hogy elsősorban helyi politikusok, városvezetők álltak ki Dobrev Klára mellett, de ezek csak személyi, nem alapszervezeti szintű döntések voltak.

Azokat a szavazókat valamennyire orientálhatja, akik eddig otthon maradtak

– válaszolja arra a kérdésünkre, hogy várakozásuk szerint a szocialista szavazóbázis mozgása követheti-e az elnökség döntését a sátrakban.

Azt egy másik forrásunk is megerősítette, hogy nem volt napirenden a Dobrev Klára melletti, pártszintű kiállás. A döntést pedig az is indukálhatta, hogy miután több szocialista polgármester felsorakozott Dobrev Klára mögé, próbálták lezárni a szavazóáramlást az MSZP-ből 2011-ben kiszakadt DK felé, ami évek óta kihívást jelent az MSZP-nek, ráadásul közben Márki-Zay Péter körül egyre erősebbé vált a felhajtóerő, ezt a tendenciát eddig a második fordulóban is érzik, ahogy első forrásunk fogalmazott:

a kormányváltás szempontjából nézzük ezt, és egy soha meg nem valósuló baloldali programnál még mindig jobb egy baloldali elemekkel megvalósuló jobbközép program.

A döntés hátteréről kérdeztük volna Tóth Bertalan és Kunhalmi Ágnes társelnököket is, de az MSZP sajtóosztálya megkeresésünkre a párt csütörtöki közleményét ajánlotta figyelmünkbe.

