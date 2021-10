Ismert amerikai filozófus csatlakozik az MCC oktatógárdájához

A számos nemzetközileg is nagy visszhangot kiváltó publikáció és sikerkönyv szerzőjét, Peter Boghossian amerikai filozófust is a vendégoktatói között tudhatja a Mathias Corvinus Collegium – derült ki az MCC közleményéből. A korábban a Portland State University-n is dolgozó szakember jövő év februárjában, egy hónapon keresztül erősíti tovább az MCC nemzetközi oktatógárdáját.

A Bostonban született amerikai filozófus és pedagógus tíz évig tanított filozófiát a Portlandi Állami Egyetemen, ahol elsősorban a kritikus gondolkodással, a tudományos szkepticizmussal és a szókratészi módszerrel foglalkozott. Boghossian egyike az amerikai egyetemi szférát 2018-ban megrázó Grievance Studies („sérelemtudományok”)-botrány három kirobbantójának. Munkatársaival – James A. Lindsay-vel és Helen Pluckrose-zal – számos értelmetlen tanulmányt tettek közzé tudományos folyóiratokban, amelyek kiparodizálják a társadalomtudományok mai nyelvezetét és témaválasztását. Abszurd témákat mutattak be, ezzel is rávilágítva arra, hogy milyen egyszerű fals információkat terjeszteni és azokat tudományosként bemutatni olyan területekkel összefüggésben is, mint például a gender-elmélet. Egy vizsgálatot követően a portlandi egyetem korlátozta tevékenységében, ezt követően idén szeptemberben a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozására is hivatkozva nyílt levélben mondott fel.

Peter Boghossian számos sikerkönyv szerzője, ezek közé tartoznak például a How to Have Impossible Conversations: A Very Practical Guide (Lehetetlen beszélgetések módszertana – egy praktikus útmutató) című könyv. A Portlandi Állami Egyetem mellett korábban dolgozott a többi között a University of Phoenix, a Linfield College és a DeVry University intézményekben is. 2019-től vendégoktatója az 1978-ban alapított think-thank non-profit szervezetnek, a Reason Foundation-nek. Az elmúlt két évtizedben számos intézménynek volt a vendégelőadója, így például a Stanford Egyetemnek, az Oregoni Egyetemnek, a Texasi Egyetemnek, valamint a The Liberal Club-nak, a Sovereign Nations-nek és az Aspen Counterpoint-nak is. Nagy visszhangot kiváltó cikkek jelentek meg róla olyan nagy nemzetközi sajtótermékekben, mint az Economist, a Times vagy a Die Welt.

Peter Boghossian jövőre érkezik a Mathias Corvinus Collegiumba és februárban egy teljes hónapon keresztül vesz részt a tehetséggondozó intézmény életében. Előadásokat és szemináriumokat tart diákoknak, valamint aktív részese lesz az MCC szakmai programjainak Budapesten és az egyre bővülő regionális és külhoni képzési központokban is.