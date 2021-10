Orbán Viktor aláírta, 14 éves kor alatt nem kell személyi a belföldi nyaraláshoz

A koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet óta a szálláshely-szolgáltatóknak minden vendég okmányát – életkoruktól függetlenül – fel kellett tölteniük egy adatbázisba. Ezen a szabályon enyhített most a kormány a Magyar Közlönyben megjelent rendeletével.



Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett jogszabály mentesíti a 14 év alatti gyermekeket az okmánybemutatási kötelezettség alól. Ennek értelmében a kiskorúak adatai szüleik vagy törvényes képviselőjük nyilatkozata alapján is rögzíthetők.



A kormányfő az influenza elleni oltóanyag beszerzéséhez szükséges többletforrásról is rendelkezett. A határozat értelmében erre a célra kormányzati forrásból további 172 millió forintot biztosítanak.