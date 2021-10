Hónapok óta nem volt ennyi koronavírusos megbetegedés Magyarországon

Egyre jobban terjed a járvány Magyarországon, az elmúlt 24 órában 1249 új koronavírusos megbetegedést igazoltak csütörtök reggelre, 108-cal többet, mint egy nappal korábban, márpedig ilyen magas számokra hónapok óta nem volt példa – derül ki a kormányzati tájékoztató portál péntek reggel közzétett adataiból.

A fertőzöttek száma ezzel 833 115 főre nőtt a pandémia kezdete óta Magyarországon, míg az aktív betegek száma 12 118-ra emelkedett. Jelenleg 800 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 124-en vannak lélegeztetőgépen.

Meghalt 10 ember koronavírusban, az elhunytak száma így 30 351 főre emelkedett.

Eddig 5 919 930 embert oltottak be, közülük 5 694 336-an már a második oltást is megkapták, míg 973 ezren a harmadik vakcinát is. Orbán Viktor miniszterelnök a péntek reggeli interjújában többek között azt is elárulta, hogy a hét végén kapja meg a harmadik oltását.



