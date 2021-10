Idézetek Márki-Zay Péter másik életéből

Nem állítható, hogy Márki-Zay Péter nem állt helyt a munka világában, mielőtt politikus lett. A frissen megválasztott ellenzéki miniszterelnök-jelölt még szűk öt hónappal 2018. februári, hódmezővásárhelyi győzelme előtt is szakmai cikkeket publikált a Villanyszerelők Lapja című szakmai újságban.

A lap nemrégiben több cikket újraposztolt ezek közül érdekességképp. 2017 októberében például Okos megoldások a villanyszerelésben címmel jelentetett meg írást. Ebben a „tárgyak internetéről”, azaz az egymással és okostelefonokkal, tabletekkel kommunikáló eszközökről értekezett, s két elterjedt félreértést igyekezett eloszlatni: egyrészt hogy ezek a megoldások csak a későbbi jövőben jelenhetnek meg, másrészt pedig hogy használatuk igen bonyolult.

Régebbi írásai is akadnak. 2017 márciusában például Hogyan duplázzuk meg egy átlagos kivitelezés értékét? című cikkében arról írt, hogy a technika fejlődésével az épületvillamossági szakma előtt is folyamatosan jelentkeznek az új kihívások. Felidézte, hogy bő harminc éve egy háztartásban a viszonylag kisszámú kapcsoló és dugaszolóaljzat beszerelése mellett alig volt feladata a villanyszerelőnek, napjainkra viszont erősen megváltozott ez a helyzet. Ezután két példával ismertette azokat a lehetőségeket, amelyekkel egyre többször találkoznak a magyar villanyszerelők a kivitelezések alkalmával, és rögzítette, hogy az új megoldások elsajátítása a többletfeladatok vállalása mellett több bevételt és elégedettebb ügyfeleket is eredményez.

Nem egészen egy hónapra rá, 2017 áprilisában Kaputelefon-rendszerek a villamos kivitelezésben címmel ismertette, hogy sok villanyszerelő még mindig idegenkedik a kaputelefonok beszerelésétől, a magasabb hozzáadott értékű beüzemelést a specialistáknak engedik át. A cikkben áttekinti a kaputelefon-megoldások kiválasztását, és arra biztatja a villanyszerelőket, hogy bátran szereljenek fel kaputelefont, ismerjék meg a mai rendszerek egyszerűségét.

2017 szeptemberében közzétett cikkében pedig Önvisszakapcsoló automatikák és fejlődési tendenciáik címmel arról számolt be, hogy a villanyszerelők meglepően ritkán alkalmazzák a több gyártó kínálatában is elérhető visszakapcsoló automatikákat, pedig ezekkel megoldható az átmeneti hibajelenségek elleni védelem.

Márki-Zay Péter egyébként igen sokrétű szakmai tevékenységet végzett politikusnak szegődése előtt: villamosmérnöki munkája mellett közgazdászként és marketingszakemberként is dolgozott, doktori fokozatát pedig a gazdaságtörténet területén szerezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2006-ban.