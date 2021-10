Németh Szilárd beszólt Csepel fideszes polgármesterének, visszakézből megsemmisítő választ kapott

Vélhetően nem egészen úgy sült el a fideszes Németh Szilárd Facebook-bejegyzése, ahogyan azt tervezte. Arról már korábban is lehetett tudni, hogy a nagyobbik kormánypárt alelnökének megromlott a viszonya Csepel fideszes polgármesterével, Borbély Lénárddal, egyebek között azért, mert a fideszes városvezetés ellenére a 2014. és 2018. évi országgyűlési választásokon is rendre egyéni vereséget szenvedő Németh Szilárd állítólag azóta is utasításokat akar adni a megválasztott polgármesternek.

Most úgy tűnik, nem is kommunikálnak egymással túl gyakran. Legalábbis a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkáraként is tevékenykedő egykori rezsibiztos a jelek szerint nem volt naprakész párttársa munkáját illetően. A politikus a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumnál járt, s ha már ott volt, posztolt is egyet:

Bejárás a Jedlikben: Már csak Borbély Lénárd polgármester úr aláírására várunk, és végre kezdődhet a teljes megújulás... Hajrá, Csepel! Hajrá, JÁG!

– írta. Pechjére azonban Borbély Lénárd rövid kommentben visszajelzett:

Tisztelt Képviselő Úr! Az Ön által említett kivitelezési szerződést már egy hete aláírtam. Jó munkát kívánok!

– fogalmazott, linkelve mellé az október 12-én közzétett posztját, amelyben beszámolt arról, hogy az Új Jedlik Társadalmi Egyeztető Fórum elképzelései alapján lezajlott az európai uniós nyílt közbeszerzés, a kivitelezési szerződést pedig aláírta.