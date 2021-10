Felmondott a Pesti Hírlap főszerkesztője a botrányos címlapok miatt

Felmondott a Pesti Hírlap főszerkesztője, Pion István. A 24.hu úgy értesült, hogy a főszerkesztő

a múlt heti címlapbotrány miatt távozik a laptól.

Az egyik szerkesztő szerint Pion István is vállalhatatlannak tartotta azokat a címlapokat, amelyek az előválasztás második fordulója idején jelentek meg. Múlt hét hétfőn a lap egy olyan címlappal jelent meg, amelynek tetején az volt látható, hogy Dobrev Klára „Szívvel, lélekkel kormányozna”, miközben alatta Márki-Zay Péter „hazaárulózott, bocsánatot kért”.

Múlt hét kedden aztán mindezt azzal fejelte meg a lap, hogy egy két évvel ezelőtti Márki-Zay Péter idézet jelent meg a címlapon, amelyet kiragadtak a kontextusból. „Elfogadhatatlan számomra a válás és abortusz” – ezt az idézetet emelték ki egy olyan cikkből, amelyben Márki-Zay Péter arról beszélt, hogy tiszteletben tartja, ha ezt mások másképp gondolják és hogy a törvényi szabályozásnak nem az ő elveit kell követnie.

Pion István mellett mások is, két szerkesztő, Aradi Péter és Csider István Zoltán is távozik. Utóbbi nyilatkozott a címlapbotrányról is.

Szakmailag vállalhatatlanok voltak azok a címlapok. Nem mi találtuk ki, nem a főszerkesztő ötlete volt

– mondta. Pion István tavaly októberben került a Pesti Hírlap élére, korábban szerkesztőként dolgozott a lapnál.

A közkeletű gyanú szerint a Fidesz a Demokratikus Koalíció jelöltje, Dobrev Klára győzelmét látta volna szívesebben az ellenzéki előválasztáson, őt ugyanis Gyurcsány Ferenc feleségeként könnyebben lehetett volna támadni a 2022 áprilisi parlamenti választásokat felvezető kampányban.

Nagyon szép másfél évet töltöttem a Pesti Hírlapnál, de a végéről nem szeretnék beszélni

– mondta a 24.hu érdeklődésére válaszolva. Milkovics Pál laptulajdonos egyelőre nem kívánt az ügyben nyilatkozni.

A lapkiadó egyébként két hete azt jelentette be, hogy új vidéki lapokat indítanak a közeljövőben, még a jövő évi országgyűlési választás előtt.

