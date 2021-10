Egy hét alatt közel száz halottja van a koronavírusnak

Az elmúlt 24 órában 859 új koronavírusos megbetegedést igazoltak kedd reggelre Magyarországon – derül ki a kormányzati tájékoztató portál adataiból.

A fertőzöttek száma ezzel 837 248 főre nőtt a pandémia kezdete óta hazánkban, míg az aktív betegek száma 14 588-ra emelkedett. Jelenleg 999 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 144-en vannak lélegeztetőgépen.

Meghalt 16 ember koronavírusban, az elhunytak száma így 30 418 főre emelkedett, és

egyetlen hét alatt 98-an vesztették életüket a járvány következtében.

Eddig 5 926 446 embert oltottak be, közülük 5 703 088-an már a második oltást is megkapták, míg 1 012 000-en a harmadik vakcinát is.

Áprilisig elhúzódhat a járvány

Már több mint öt hónap telt el azóta, hogy hazánkban elindult a tömeges oltás. Vattay Gábor járványelemző most arra figyelmeztet, hogy amennyiben nem viselünk maszkot, és nem vesszük fel a harmadik oltást, a fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma jelentősen megemelkedhet.