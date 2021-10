Mutatjuk, hogyan törnek be a kemény mínuszok

Még néhány napig a kontinens javát kellemes, kora őszies időt okozó meleg levegő tölti ki, ám ez rövidesen megváltozik. Az atlanti ciklonok pályája érinteni fogja a hét közepétől Európa északi és északnyugati részeit, ami lehűlést okoz – harangozza be a MetKép.





A hétvégére a fagyos levegő egészen a Balkánig, Görögországig és Olaszországig is lejuthat, sok helyen az átlaghoz képest 6-10 fokkal hidegebb lehet, így Magyarországon is.

Közép-Európában és hazánkban is a hajnalok hidegek lesznek, akár az első kemény, mínusz 5 fok alatti fagyokkal. a nappalok sem hoznak sokkal melegebbet.

Több országban is havazhat, így nálunk is, a környező országok magasabb pontjain (800 méter fölött) nagy mennyiségű hó eshet. Ettől északabbra igazi téli idő lesz, éjszaka fagyokkal és nappal is 0 fok körüli értékekkel. Skandinávia hóviharokkal tarkított napokra számíthat, ott akár 1 méteres hó is eshet.





Egyelőre mindenesetre örüljünk annak, hogy a hét közepén még igazi nyárutói idő lesz. Szerdán 15–22 fokos maximumokat mérhetünk, a legmelegebb a Dunántúlon lesz. Csütörtökön még ennél is melegebb lesz, délután 18–24 fok között alakulnak a maximumok – ígéri már az Időkép. A legmelegebb a középső és a keleti országrészben várható. A 20 fokokat azután a pénteki hidegfront feledteti, záporos, esős idővel, lehűléssel.

Ami még nem túl kecsegtető, hogy az elkövetkezendő napok viharos szelet is hoznak. A legerősebb széllökések sebessége nagy területen az óránkénti 60-70, északon a 70-80 kilométeres sebességet is elérheti.

Ma mindehhez képest teljes nyugira számíthatunk. A ködfoltok megszűnését követően a többnyire kevés gomoly- és a viszonylag sok fátyolfelhő mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Késő estétől érkezhet északnyugat felől vastagabb felhőzet, de csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 19 fok között alakul. Késő estére 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet.

Viszont az a furcsa helyzet állt elő, hogy a magasabb helyeken lesz melegebb. Ezt az inverzió okozza, ami azt jelenti, hogy miközben a troposzférában a magassággal általában csökken a hőmérséklet, itt most ezzel ellentétes jelenséget tapasztalunk – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. A légkör azon részét, amelyben az időjárási események nagy része zajlik (ez a troposzféra) egy stabilabb, inverziós réteg zárja le, ami nagymértékben korlátozza a függőleges légmozgást.