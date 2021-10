A Szeged−Szabadka vasútvonal felújításindító ünnepségén vett részt hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök, aki a Pannon RTV információi szerint maga kérte, hogy egy helyi pékségben burekozzanak. Szabadka egyik legismertebb pékségébe látogatott a magyar miniszterelnök.

A burekot fogyasztó Orbán Viktorról fénykép is készült a pékségben, ahová vajdasági magyar politikusok és üzletemberek is elkísérték. A miniszterelnök a bureksütő asszonyokkal is készített képet.

Orbán Viktort Szabadka utcáin egy szerbül beszélő hölgy is felismerte, aki közös képet kért a kormányfőtől. A miniszterelnök meglepetésére puszit is kapott a nőtől, aki hatalmas mosollyal az arcán folytatta az útját.

(Borítókép: Orbán Viktor és Aleksandar Vucic szerb elnök a szerbiai Horgoson , a Szeged-Szabadka vasútvonal felújításindító ünnepsége előtt 2021. október 18-án. Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)