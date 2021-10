A kormány március óta nem reagál a főváros ajánlatára, melyben azt javasolják, hogy állami pénzből fejeződjön be a Biodóm építése, cserébe pedig a fővárosi önkormányzat vállalná az épület betelepítését állatokkal és növényekkel, továbbá vállalná az üzemeltetést is. Erről Gy. Német Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester-helyettes beszélt a Biodóm előtt megrendezett sajtótájékoztatóján.

A DK várospolitikusa úgy fogalmazott: a fővárosnak az Orbán-kormány megszorításai miatt nincs elegendő forrása a beruházás befejezésére. Ezért most azt az ajánlatot teszik a kormánynak, hogy telekleválasztással kapjon önálló helyrajzi számot az ingatlan, amelyen a kormányzat fejezné be az eddig is állami forrásból és kezdeményezésre zajló beruházást. A Biodóm betelepítését és üzemeltetését továbbra is a főváros vállalná – tette hozzá.

Az épület jelen állapotában eddig 44 milliárdba került, de Gy. Német Erzsébet szerint a befejezéshez további 15-20 milliárd forint szükséges, a Fővárosi Önkormányzatnak azonban nincsen erre forrása. Ezért tették a fenti javaslatot.

A Biodóm a kezdeti elképzelések szerint mindössze 16 milliárd forintba került volna, a fő kivitelező, az Orbán Viktor kötélbarátjaként ismert Garancsi István tulajdonában lévő Market Építő Zrt. és az annak tulajdonában lévő Vilati Szerelő Zrt. alkotta konzorcium azonban

2017-ben 32,7 milliárd forintért vállalta a feladatot. Az Enviroduna Kft. 2020-as nyilvános vizsgálati jelentése szerint 16,4 milliárd forintos ráfordítás szükséges még a Biodóm készre jelentéséig.

Fürjes Balázs államtitkár egy évvel ezelőtt azt mondta, a kormány kész kifizetni és befejezni a Biodóm-beruházást.

A főpolgármester-helyettes szavaira reagálva most azt jelezte, hogy eddig kizárólag állami forrásból fedezve, mintegy 43 milliárd forint állt a főváros rendelkezésére a Biodóm megépítéséhez. Első lépésben tehát ezzel az összeggel számoljon el a városvezetés. Második lépésként azt kérte, hogy a főváros vizsgálja meg, miért és mennyi pénz hiányzik, és csak ezt követően lehet arról tárgyalni, hogy miként lehet közösen megoldást találni a kialakult helyzetre.

(Borítókép: Az 1,7 hektárnyi területen épülő fedett állat- és növénypark, a városligeti Biodóm 2020. december 29-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)