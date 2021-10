Házkutatást tartottak a hevesi fideszes képviselő körzetében

Házkutatást tartott a rendőrség a Heves megyei Boldog község önkormányzatánál.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság közölte: „versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntett elkövetésének a gyanúja miatt” nyomoznak a térségben. Azt írták, hogy több önkormányzat is érintett lehet az ügyben.

A nyomozás még folyamatban van, ezért több adatot egyelőre nem közölnek.

Tavaly szeptemberben derült ki, hogy a rendőrség nyomozást rendelt el olyan közbeszerzésekkel kapcsolatban, amelyeket Szabó Zsolt fideszes képviselő hatvani központú választókörzetében írtak ki. Akkor Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő tett feljelentést az ügyben, a vizsgálatot, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság kezdte meg.A 24.hu szerint

az ügy elfogultság miatt került át a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrséghez.

Hadházy Ákos szerint Szabó Zsolt körzetében „a közbeszerzések kísértetiesen hasonlítanak ahhoz, ami Boldog István körzetében volt látható”.

Ugyanis 18 településen ugyanazokat a cégeket hívták meg ajánlattételre.

Ezek közül többnyire egy papíron turbinagyártással foglalkozó cég nyert, holott energetikai felújításokról, építkezésekről szóltak a tenderek. Ennek a 18 településnek az egyike volt a rendőrség által most meglátogatott Boldog község is. Hadházy szerint az is egyértelmű, hogy Szabó Zsolt is részt vett ezeknek a közbeszerzéseknek a szervezésben.

(24.hu)