Pajzsra emelt keresztoltás

Egyre több aggasztó hír érkezik a koronavírus-járvány negyedik hullámáról itthonról és külföldről egyaránt. Szél Bernadett független országgyűlési képviselő nem érti: az Országos Kórházi Főigazgatóság miért nem tudja, hogy a halottak hány százaléka kapta meg az oltást. Ki tudja, talán éppen ezért került az átlagosnál is sokkal jobban fókuszba egy friss amerikai tanulmány, amely szerint a magyar kormány által preferált harmadik oltás felvétele esetén kiváló védettség érhető el az úgynevezett keresztoltás által.



Árnyékkormány létrehozását fontolgatja Márki-Zay Péter közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt, aki gőzerővel az őt támogató baloldallal a jövőbeni parlamenti helyek elosztásáról.



Az ellenzék egyébként szerdán a Fővárosi Állat- és Növénykert ügyében is üzent a kormánynak, a félkész Biodómon vitatkoznak. Ezzel egy időben Fürjes Balázs államtitkár a Budapesti Fejlesztési Központ vezetőjével, Vitézy Dáviddal és Homolya Róbert MÁV-elnök-vezérigazgatóval mély egyetértésben azt állította, hogy tizenkét év múlva senki nem ismer rá a Nyugati pályaudvarra és környezetére. Biztosnak most csak annyi tűnik, hogy nem azért, mert a Biodóm élővilágát a pályaudvarra terveznék.

Érik a botrány idehaza: a Polgári törvénykönyv tervezett módosítása szerint a bíróság az egyik szülő kérelmére is dönthetne a szülői felügyelet közös gyakorlásáról, és az egyik szülő kezdeményezésére is elrendelhetné a gyermek úgynevezett váltott elhelyezését, azaz a gyermek például két hétig az anyával, két hétig pedig az apával élne a válás után.



Hidegen hagyja az embereket, hogy brutálisan drágultak a használt autók, veszik, mint a cukrot, pörög a piac.



A Balkán már nem forró krumpli többé, hanem a világ egyik legizgalmasabb befektetési területe. Az egyik legnagyobb projekt a vasút fejlesztése, amelynek finanszírozásáért különös verseny zajlik, főképp Kína és az Európai Unió között.

Laptársaink közül ma a

Port.hu összegyűjtötte a filmtörténet tíz legviccesebb elhalálozását.

A Dívány arról írt, hogy miért kell Karikó Katalint úgy ünnepelni, mint aki megmentette a világot.

A Totalcar remek írást közölt arról, hogy nem immunisak a környezeti tényezőkre a vezetéssegítő rendszerek.