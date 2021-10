Márki-Zay a CNN-nek: A korrupcióban nincs semmi keresztényi

Korruptnak és autokratikusnak minősítette Orbán Viktor miniszterelnök kormányát Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje a CNN-nek adott interjújában.

Sem Orbán, sem Szijjártó nem keresztény – fogalmazott a Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője, arra a kérdésre válaszolva, hogy Magyarország a keresztény, konzervatív értékrenddel indokolva elutasítja a bevándorlást.

Az ellenzéki politkus rámutatott, hogy az Orbán-kormány bevándorlási politikája annyira nem különbözik a nyugati országokétól tettekben, inkább a kommunikációban.

Orbán gyűlöletkampányt indított. Humánusan kell bánnunk az emberekkel, és soha nem szabad semmilyen közösséggel szemben gyűlölködni

– szögezte le a hódmezővásárhelyi politikus.

Márki-Zay Péter kifejtette, hogy Orbán Viktor politikáját aligha lehet ideológiai alapokra helyezni, hiszen – szavai szerint – a magyar kormányfő először antikommunista volt, aztán a Liberális Internacionálé alelnöke, ezután váltott a kereszténydemokráciára, amit 2010 után pedig – Márki-Zay szerint – egy teljesen más irány váltott fel, Brüsszel helyett Moszkva-barátság jellemzi.

Így nem beszélhetünk ideológiáról, korrupcióról viszont annál inkább, de abban nincsen semmi keresztényi

– fogalmazott az ellenzéki miniszterelnök-jelölt.

Beszélt arról is, hogy szerinte az Orbán-kormány úgy változtatja meg a választási rendszert, ahogy akarja, továbbá kulcsfontosságú pozíciókbe helyezi saját embereit. Ezért szükségszerű az ellenzéki összefogás, már csak azért is, mert a Fidesz szavazóbázisát is meg kell nyerni a választásokig.

Tíz év után most van a legnagyobb esély leváltani Orbánt

– jelentette ki a miniszterelnök-jelölt.

Christiane Amanpour sztárújságíró ezután Krekó Péter magyar politológust idézte, aki szerint Márki-Zay Péter egy magyar Donald Trump: párton kívüli jelölt, aki a hagyományos politikai szabályokat felrúgja, mondanivalója egyszerű és lényegre törő. Az ellenzéki politikus a hasonlat indoklásával teljes mértékben egyetértett, hozzátéve, hogy a magyar emberek elszoktak az őszinte, egyenes beszédtől, ami a sajtószabadság hiányában érthető is.

