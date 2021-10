A „tévedésen” kapott Dózsa László történeteivel emlékezik '56-ra az SZFE

Bodrogi Gyulával, illetve Dózsa László (1942– ) színművésszel tart beszélgetést ’56-os emlékeikről a Színház- és Filmművészeti Egyetem az 1956-os forradalom és szabadságharcra való emlékezés alkalmából október 22-én délelőtt 11 órakor. Az ünnepségen bemutatják az Uránia Nemzeti Filmszínház fejlesztéseit, és köszöntik az újonnan megalakult hallgatói önkormányzat tagjait is.

Mint ismert, Dózsa László Pruck Pál eljátszásával szerzett magának kétes érdemeket 2016-ban, amikor is az ő nevét írták fel a Terror Háza Múzeum főigazgatója, Schmidt Mára közalapítványa által több helyen közzétett, hatalmas épületfestményre, amelyen egy fegyveres fiú – Pruck Pál – volt látható 1956-ban. Dózsa László kezdetben magabiztosan állította, hogy ő szerepel a képen, csakhogy a Pruck-család perre vitte az ügyet, amelyet aztán Schmidt Máriáék 2018-ban el is buktak, miután a hiba beismerése helyett inkább sértegetni kezdték a 2000-ben elhunyt Pruck Pált, és nekimentek azoknak a történészeknek is, akik a Pruck-családot megerősítve jelezték, hogy nem Dózsa László szerepel a képen.

2020. október 23-án aztán Dózsa László úgy magyarázta a történteket, hogy tévedésből erősítette meg a Terror Háza Múzeumot arról, hogy ő szerepel a Pruck Pált ábrázoló épületfestményen. Arra hivatkozott, hogy sok volt a hasonlóság, hiszen ugyanannyi idősek voltak, s hasonló ruhát, sapkát viseltek.

(Telex)