A börtönt kockáztatja, aki hulladékkal fűt

Magyarországon jelentős mértékben romlik a levegő minősége a fűtési szezon kezdetekor, aminek oka a háztartási hulladék otthoni elégetése – írja a HelloVidék.

Az Európai Unióban tilos a hulladékok háztartási égetése, amit a legtöbb országban szigorúan be is tartanak, Magyarországon azonban továbbra is sokan égetik el otthon a PET-palackokat és a gumiabroncsokat, a használt ruhákat vagy a kidobásra ítélt parkettákat, amivel a fűtésszámlán igyekeznek spórolni.

Annak ellenére így járnak el, hogy sorra jelennek meg azok a közlemények és kutatások, amelyek a szemétégetés egészségre káros hatását igazolják.

A negatív következményeket még úgy is sokan alábecsülik, hogy a hulladék égetése akár bűncselekménynek is minősülhet. Akár börtönbüntetést, enyhébb esetben akár 300 ezer forintos büntetést is kaphat érte az elkövető.