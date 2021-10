Gulyás Gergely tévedett, nem feltétlenül elég a harmadik oltás ahhoz, hogy probléma nélkül utazzunk

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki kormányinfón azt állította, hogy a keleti vakcinával oltottak probléma nélkül tudnak utazni akkor, ha beadatják maguknak a harmadik oltást. Ez azonban így biztosan nem igaz.

A Kormányinfón arról kérdezték a minisztert, hogy akiket Szputnyik V-vel oltottak be korábban, azok a harmadik oltás után tudnak-e korlátozások nélkül utazni Európában, az orosz oltóanyagot ugyanis az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) még mindig nem hagyta jóvá. Gulyás Gergely erre azt mondta, hogy aki Szputnyik V-t kapott először, az harmadik oltásként kaphat Janssent és ezzel megoldódik a probléma. (Mint utólag kiderült, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai protokollja ezt nem javasolja.)

Ezután a miniszter arról is beszélt, hogy „az államok nagy többsége [...] az első Pfizert vagy Modernát is elfogadja, tehát aki a harmadik oltást beadatja magának, az tud utazni. Janssennel biztos, de nekünk azok a hírek, hogy a többivel is tud utazni”. Amikor az újságíró visszakérdezett, hogy ez biztos így van-e, Gulyás Gergely azt mondta, hogy

Például Olaszországban a magyar védettségi igazolványt minden gond nélkül, mindenhol elfogadják.

Ennek ellentmondanak konzuli szolgálat oldalán, valamint az Európai Unió hivatalos portálján írt információk is. E szerint ugyanis azokra, akik a két orosz vakcina után kapnak egy Pfizert, Modernát vagy AstraZenecát,

továbbra is vonatkoznak az utazási korlátozások és ők csak negatív teszttel utazhatnak be.

Ha a Janssen jön harmadik oltásként a keleti vakcinára, akkor azzal valóban lehetséges a beutazás, csak ezt az eljárást az orvosi szakmai protokoll nem ajánlja.

(Telex)