A kormány meg fogja vétózni az EU klímavédelmi tervét

Európai uniós tematikájú kormányülést tartott a kormány tegnap. Gulyás Gergely szerint erre okot adott az is, hogy ma kezdődik az uniós csúcs, három kiemelt fontosságú témával, az egyik az energiaárak kérdésre; a miniszter szerint rezsikrízis van Európában. A migrációról is fontos viták lesznek, valamint a lengyel alkotmánybíróság döntése is vitát váltott ki.

A kormányülést is ez a három téma határozta meg, az energiaárakkal kapcsolatos magyar álláspont: drámaian megnőttek az energiaárak, ennek a legfőbb oka az, hogy az Európai Bizottság átgondolatlan energiapolitikát folytat, a legnagyobb veszély, hogy az új javaslat az eddigieken is túlmegy, és ráterheli az áremelést a fogyasztókra. Ez nyílt támadás a rezsicsökkentés ellen, Magyarországon kívül minden európai országban emelkedett a rezsi ára – fogalmazott Gulyás Gergely. Bécsben több mint kétszer ennyit, Berlinben több mint háromszor annyit fizetnek a rezsiért, mint Magyarországon, Svédországban ennél is magasabbak a gázárak.

Magyarország mindvégig ragaszkodott ahhoz, hogy hatósági árat lehessen érvényesíteni, a rezsiköltségeket féken kell tartani – szögezte le a miniszter, aki szerint az Európai Bizottság nem segítette azt, hogy Európa megőrizze a versenyképességét, hanem olyan intézkedéseket hozott, amelyek hozzájárultak a válság kialakításához.

Gulyás Gergely szerint Brüsszel erőltette a klímavédelemre hivatkozva a hagyományos energiatermelés leépítését, és továbbra sem ismerik el a hibát, sőt olyan javaslatokat tesznek, amelyek az áremeléshez járulnak hozzá.