Gulyás Gergely szerint a V4-ek a magyar kormány mellett állnak, és déli államok csatlakozására is jó esély van az energiakérdés témájában. Az EU most az egész csomagot tárgyalja, a kabinet reményei szerint a tagállamok több mint egyharmada arra szeretné felhívni majd a figyelmet, hogy normális világpiaci ár mellett is drámai rezsiár-növekedés jöhet.